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Рубрика: Общество

Опрос: 80% школьников хотят попробовать себя в бизнесе

Текст: Ксения Колесникова
Более 80% школьников хотят попробовать себя в бизнесе, причем 13,7% из них - уже в ближайшее время, параллельно с учебой. Такие данные получили специалисты международного конкурса "Мой первый бизнес" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей"). В опросе приняли участие 4366 учеников со всей России.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Что интересно? 21% ребят хотят открыть свой бизнес сразу после окончания вуза, 35% - через 2 года после получения образования, еще четверть респондентов - через 5 лет после вуза, когда станут профессионалами в своей сфере.

Уже 11 виртуальных лабораторий доступны в МЭШ столичным школьникам

Эксперты сравнивают эти данные с прошлыми исследованиями среди студентов и делают вывод: школьники (80%) больше нацелены на предпринимательство, чем студенты (61%).

Самой перспективной сферой для старта своего дела школьники назвали искусство и моду (18,2%), в то время как студенты отдали предпочтение сфере услуг (19%). Также среди популярных направлений у школьников - культура и творчество (12%), маркетинг, реклама, PR, новые медиа (10,1%), киберспорт (10,1%), социальная сфера (7,7%) и торговля (7,6%), MedTech (медицинские технологии) (6,4%), сфера услуг (5,8%), техника (4,9%) и транспорт (3,7%).

Что может дать человеку собственный бизнес? Среди плюсов школьники назвали возможность реализации своих идей и создания новых продуктов (22,7%), перспективу развить личный бренд, получить признание и уважение в обществе (18,6%), возможность самостоятельно влиять на размер зарплаты (16,4%) и выполнять те проекты/задачи, которые нравятся (16,2%). Отсутствие начальника, возможность сформировать свою команду и гибкий график имеют значение только для 9% опрошенных.

- Каждый третий школьник считает, что для того, чтобы начать бизнес, необходима финансовая помощь (31,4%), 29,1% опрошенных считают важным экспертную поддержку, а 23,8% - сильную команду. Все эти составляющие амбициозные ребята находят, участвуя в конкурсе "Мой первый бизнес". Наставниками конкурсантов становятся лучшие предприниматели, а друзьями и коллегами - единомышленники. Лучшие участники получают ценные призы, среди которых ноутбуки, мобильные телефоны, бизнес-обучение, а также шанс выиграть грант на развитие своего продукта, - отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

Легко ли открыть свой бизнес? Большинство ребят (более 50%) полагают, что одной идеи мало, ведь для своего бизнеса нужны навыки в сфере менеджмента, управления и продвижения. 16,5% российских школьников назвали предпринимательство тяжелым трудом, который требует много времени.

В чем главный фактор успеха? Более половины ребят отметили четко продуманный бизнес-план. Каждый третий считает, что для успеха нужно много работать, каждый четвертый назвал прорывную инновационную идею, правильное определение целевой аудитории и продвижение. Более половины считают, что получение профильного образования желательно для предпринимателя, еще 27% назвали образование обязательной составляющей достижений в бизнесе.

78% учащихся считают, что пол не влияет на достижение успехов в бизнесе, тем не менее 17,5% уверены, что мужчинам легче достичь высот. Только 4,5% школьников считают, что женщинам вести бизнес легче.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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- В рамках опроса ребята привели примеры успешных, с их точки зрения, предпринимателей. Большинство из них - современные российские бизнесмены, среди которых основательница "Wildberries" Татьяна Бакальчук, создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров, основатель компании "Додо Пицца" Федор Овчинников, директор IT-компании "iSpring" Юрий Усков, основатель холдинга "Like" Аяз Шабутдинов и другие. Школьники активно интересуются развитием предпринимательства в России, изучают кейсы и ориентируются на современный российский опыт, - рассказал руководитель проекта "Мой первый бизнес" Евгений Исак.

И студенты, и школьники считают, что для развития предпринимательства необходимо привлекать ребят к реальным проектам, а также создавать специальные программы поддержки и льгот. Кроме того, школьники хотели бы уже сейчас иметь в своем расписании вводные курсы по предпринимательству (41%) и получить возможность пройти практику в крупных компаниях (46%).

В топ-5 качеств, необходимых для предпринимателя: целеустремленность (59,3%), трудолюбие (52,7%), лидерские качества (38,2%), профессионализм (35,2%) и образованность (30,6%).

Опрос проводился онлайн с 18 февраля по 10 марта среди учащихся средних и старших классов российских школ.

Международный конкурс "Мой первый бизнес" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Общество Образование

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