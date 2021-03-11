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11.03.2021 19:49
Рубрика: Культура

Организаторы попросили участников "Евровидения" от Беларуси заменить песню

Текст: Александр Алексеев
Европейский вещательный союз (ЕВС) опубликовал заявление относительно участия Беларуси в конкурсе песни "Евровидение". Оно касается песни "Я научу тебя" белорусской группы "Галасы ЗМеста" (то бишь "Голоса с места") из города Барановичи.

На официальном сайте конкурса Eurovision.tv теперь появилось такое сообщение:

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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"В рамках обычной процедуры для всех песен, представленных на конкурс песни "Евровидение" (ESC), EBU тщательно изучил белорусскую песню "Я научу тебя" "Галасы ЗМеста", чтобы убедиться, что она соответствует правилам конкурса. Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение не политический характер конкурса. Кроме того, недавняя реакция на предлагаемое вступление (очевидно, имеется в виду реакция белорусских слушателей, среди которых было немало тех, которым песня не понравилась, - прим. ред) может привести к тому, что репутация ESC будет подорвана.

Мы написали в телекомпанию БТРК, которая отвечает за участие Беларуси в конкурсе песни "Евровидение", чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде в настоящее время не имеет права участвовать в конкурсе. Кроме того, мы попросили их принять все необходимые меры, чтобы представить измененную версию или новую песню, соответствующую правилам ESC…"

Принять решение и, возможно, изменить слова песни нужно успеть до 15 марта.

Сейчас припев песни звучит так:

"Я научу тебя плясать под дудочку,

Я научу тебя клевать на удочку,

Я научу тебя ходить по струночке,

Ты будешь всем доволен, рад всему".

Стоит заметить, что и в Беларуси эта песня понравилась далеко не всем, и уже там она получила немало негативных отзывов…

Кстати, "Галасы ЗМеста" - бывшие участники КВН. Но теперь решили стать музыкантами.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021" РГ-Видео

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