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11.03.2021 18:08
Рубрика: Экономика

Основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" признали банкротом

Текст: Михаил Загайнов

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов", основного акционера казанского "Анкор банка" Андрея Коркунова. Как сообщает РИА Новости, арбитраж открыл процедуру реализации имущества бизнесмена.

Фото: AP Photo/Tatan Syuflana
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Центробанк отозвал лицензию у "Анкор банка" в марте 2017 года. На тот момент кредитное учреждение занимало 233-е место в банковской системе страны.

Первую процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел в отношении Коркунова в сентябре 2020 года по заявлению Агентства страхования вкладов, поданному от лица "Анкор банка". Суд тогда включил в реестр требований кредиторов задолженность Коркунова перед банком по двум кредитам в размере 1,9 миллиона рублей.

Тогда представитель бизнесмена заявил, что его доверитель располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка.

Андрей Коркунов - основатель шоколадной фабрики "А. Коркунов". В 2007 году предприятие было продано за 300 миллионов долларов американской компании Wrigley (через два года была поглощена корпорацией Mars).

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