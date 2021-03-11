Основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов", основного акционера казанского "Анкор банка" Андрея Коркунова. Как сообщает РИА Новости, арбитраж открыл процедуру реализации имущества бизнесмена.

Центробанк отозвал лицензию у "Анкор банка" в марте 2017 года. На тот момент кредитное учреждение занимало 233-е место в банковской системе страны.

Первую процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел в отношении Коркунова в сентябре 2020 года по заявлению Агентства страхования вкладов, поданному от лица "Анкор банка". Суд тогда включил в реестр требований кредиторов задолженность Коркунова перед банком по двум кредитам в размере 1,9 миллиона рублей.

Тогда представитель бизнесмена заявил, что его доверитель располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка.

Андрей Коркунов - основатель шоколадной фабрики "А. Коркунов". В 2007 году предприятие было продано за 300 миллионов долларов американской компании Wrigley (через два года была поглощена корпорацией Mars).