Первые частные театры отправились на гастроли по городам России

Первыми негосударственными театрами, которые смогут показать свои спектакли в рамках программы "Большие гастроли", стали московский театр "Студия Т" и Петербургский театр Vertumn. 14 марта "Студия Т" покажет спектакль "ПризНак оперы" на сцене владимирского Атмосферного театра, а с 16 по 18 марта Vertumn представит свои постановки "Пилигрим. Иосиф Бродский", "Невидимка, двойник, пересмешник…" и "Воин и дева" на сцене Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова.

Особенно сильно пострадавшие от последствий пандемии частные театры теперь смогут рассчитывать на поддержку государства. Начиная с 2021 года негосударственные театры, наряду с федеральными и региональными, могут подать заявку на участие в масштабном театральном проекте Минкультуры России "Большие гастроли". Это уникальная возможность показать свое творчество зрителям по всей стране.

"Мы делаем еще один важный шаг - начинаем оказывать серьезную поддержку в гастролях частным театрам. Более того, продолжается активная работа для реализации гастрольной деятельности национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца", - прокомментировала это важное решение министр культуры РФ Ольга Любимова.

Так, по ее словам, воссоздается одно из главных достижений прошлого - единая гастрольная система страны, которая формируется по понятным прозрачным правилам и охватывает всю территорию России". Авторы спектакля, поставленного московским театром "Студия Т" в жанре теневого театра, "ПризНак оперы" Владимир Заболуев, Алексей Зензинов и режиссер Алексей Шашилов приглашают в увлекательное путешествие по самым известным оперным сюжетам: "Волшебная флейта", "Иван Сусанин", "Орфей и Эвридика" и "Кармен".

Литературно-джазовый спектакль театра Vertumn "Пилигрим. Иосиф Бродский" - это близкое знакомство с творчеством одного из самых ярких поэтов XX века. Режиссер Елена Бедрак умело соединила поэтические строки, отрывки из книги С. Волкова "Диалоги с Иосифом" и джаз, который, как известно, был почитаем и любим поэтом.

Еще одна постановка питерского коллектива "Невидимка, двойник, пересмешник…" - тоже погружение в мир поэзии, только на этот раз главной героиней стала Марина Цветаева. Ее стихи будут звучать в сопровождении электронной музыки, специально написанной для этого перформанса композитором Юрием Бедраком. А особое настроение на сцене создают видеоинсталляции: фильмы авангардистов начала ХХ века Викинга Эггелинга, Ман Рэя, Ганса Рихтера, Фернана Леже, Рене Клэри, Фрэнсиса Пикабиа.

Завершит поэтическо-театральную трилогию драматический спектакль "Воин и дева", который поставил режиссер Иван Стрелкин по произведениям и воспоминаниям Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их современников. Пока они еще начинающие поэты, еще не признанные и не представляющие, какая им уготована трагическая судьба. По словам режиссера, это спектакль о миражах и реальности, отчаянии и надежде.