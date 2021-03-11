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11.03.2021 19:13
Рубрика: Власть

Наказание отставкой

Почему в Омске опасно контролировать использование государственных денег
Текст: Андрей Иванков (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Омский депутат настаивал на контроле за движением федеральных средств и лишился мандата. На заседании Омского горсовета 3 марта депутата Юрия Федотова обвинили в конфликте интересов. Его предложение - повременить и направить материалы в прокуратуру - не услышали. Общественного эксперта на мероприятие не пустили, сославшись на коронавирус. И поспешно проголосовали за отставку депутата, несмотря на очевидную сомнительность решения, чем привели омскую общественность в полное недоумение.

- Обстоятельства, в которых все происходило, больше напоминают расправу, а не взвешенное и подкрепленное аргументами решение, - считает депутат Омского горсовета Олег Афанасьев.

Юрий Федотов - опытный омский политик. С 2012 года он бессменный председатель финансово-бюджетного комитета городского совета. Член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Один из владельцев газеты "Коммерческие вести", известной острыми публикациями. В частности, после журналистского расследования о завышении цен на медицинское оборудование было возбуждено уголовное дело на экс-министра здравоохранения Омской области, женщина в конце февраля была объявлена в международный розыск. В ответ газете обещали проблемы. И, похоже, слово сдержали. Другим поводом для раздражения власть имущих стали статьи об освоении федеральных миллиардов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Ведь параллельно депутат Юрий Федотов пытался официально выяснить судьбу федеральных денег.

- Еще одним камнем преткновения стали государственные субсидии на капремонт тех домов, где жильцы добились его проведения в судебном порядке, - пояснил Юрий Федотов. - Неизвестно, появилась ли в горсовете после моего ухода информация, как освоены два миллиарда рублей, полученных бюджетом Омска. А это важно: ведь в случае возникновения проблем закрывать финансовую брешь придется городской казне. Уже есть решение суда, согласно которому за некачественный ремонт деньги жильцу должен выплатить городской бюджет, а не АО "Омскэлектро", которому ремонт доверили.

Дело в том, что муниципальное АО "Омскэлектро" - одно из самых "неприкасаемых" предприятий в Омске. Из его совета директоров даже вычистили всех депутатов горсовета, а они там раньше были.

По мнению Юрия Федотова, непрозрачная деятельность - самая подходящая среда для коррупции. Проверка федеральным казначейством подтверждает его опасения.

- Есть акт проверки использования федеральных денег на капремонт фасадов, выделенных в 2019 году в Омске в рамках подготовки к встрече президентов России и Казахстана. Только на двух домах, как писали СМИ, из общих 27,5 миллиона рублей приписки составили 10 миллионов, - приводит пример Юрий Федотов. - И кому, как не депутатам, следует публично разобраться с этим? Ведь деньги проходили через бюджет Омска. Все это я предлагал городскому парламенту. Открыто критиковал организационные недочеты системы в этой сфере, доказывая, что неправомерное использование бюджетных средств приведет к претензиям контролирующих органов. В итоге получил отставку. Эксперты назвали решение Омского горсовета скороспелым, незаконным, ангажированным. Впрочем, точку в этом деле ставить рано. Юрий Федотов намерен его опротестовать в суде.

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