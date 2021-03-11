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11.03.2021 18:22
Рубрика: Культура

Правительство поддержало Стратегию развития библиотечного дела до 2030 года

Текст: Наталья Лебедева
Правительство Российской Федерации поддержало проект Стратегии развития библиотечного дела страны до 2030 года. Такой подробный документ, определяющий развитие отрасли на ближайшее десятилетие, был впервые подготовлен Минкультуры России совместно с библиотечным сообществом.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Развитие современной библиотечной системы - неотъемлемое условие формирования интеллектуального потенциала российского общества. Однако отсутствие в России единой библиотечной политики не позволяет библиотекам в полной мере реагировать на современные вызовы. Недофинансирование в части комплектования библиотечных фондов и их сохранности, а также необходимость привлечения молодых кадров влияют на системное развитие в библиотечной сфере", - обозначила главные проблемы министр культуры Ольга Любимова.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Разработанная стратегия, по ее словам, должна помочь их решить. Также в планах полноценная модернизация отрасли, а это около 42 тысяч общедоступных библиотек, находящихся в ведении министерства.

Как рассказали в пресс-службе Минкультуры РФ, разработчики поставили перед собой серьезные цели: увеличить почти в два раза (до 40 процентов) охват населения библиотечным обслуживанием, превратить библиотеки в современные и модернизированные центры, ежегодно пополнять библиотечные фонды на 12 миллионов новых книг.

Уже сделан хороший задел - модельные библиотеки, создаваемые в рамках национального проекта "Культура", уже пользуются популярностью у читателей всех возрастов. Их посещаемость выросла на 18 процентов, и это на фоне постоянных обсуждений о всеобщем снижении интереса к чтению.

Ольга Любимова также рассказала о впервые проведенном Минкультуры России мониторинге сохранности библиотечных фондов. Результаты печальные: половина всех книгохранилищ библиотек требует капитального ремонта, около девяти миллионов редких экземпляров нуждаются в реставрации, лишь каждая пятая библиотека имеет необходимое консервационное оборудование.

"Проведенный мониторинг показал необходимость открытия модельных региональных центров сохранения библиотечных фондов, создания Национального центра массовой нейтрализации и строительства Национального фондохранилища", - отметила глава культурного ведомства.

Культура Литература Правительство Минкультуры

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