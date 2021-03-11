Правительство поддержало Стратегию развития библиотечного дела до 2030 года

Правительство Российской Федерации поддержало проект Стратегии развития библиотечного дела страны до 2030 года. Такой подробный документ, определяющий развитие отрасли на ближайшее десятилетие, был впервые подготовлен Минкультуры России совместно с библиотечным сообществом.

"Развитие современной библиотечной системы - неотъемлемое условие формирования интеллектуального потенциала российского общества. Однако отсутствие в России единой библиотечной политики не позволяет библиотекам в полной мере реагировать на современные вызовы. Недофинансирование в части комплектования библиотечных фондов и их сохранности, а также необходимость привлечения молодых кадров влияют на системное развитие в библиотечной сфере", - обозначила главные проблемы министр культуры Ольга Любимова.

Разработанная стратегия, по ее словам, должна помочь их решить. Также в планах полноценная модернизация отрасли, а это около 42 тысяч общедоступных библиотек, находящихся в ведении министерства.

Как рассказали в пресс-службе Минкультуры РФ, разработчики поставили перед собой серьезные цели: увеличить почти в два раза (до 40 процентов) охват населения библиотечным обслуживанием, превратить библиотеки в современные и модернизированные центры, ежегодно пополнять библиотечные фонды на 12 миллионов новых книг.

Уже сделан хороший задел - модельные библиотеки, создаваемые в рамках национального проекта "Культура", уже пользуются популярностью у читателей всех возрастов. Их посещаемость выросла на 18 процентов, и это на фоне постоянных обсуждений о всеобщем снижении интереса к чтению.

Ольга Любимова также рассказала о впервые проведенном Минкультуры России мониторинге сохранности библиотечных фондов. Результаты печальные: половина всех книгохранилищ библиотек требует капитального ремонта, около девяти миллионов редких экземпляров нуждаются в реставрации, лишь каждая пятая библиотека имеет необходимое консервационное оборудование.

"Проведенный мониторинг показал необходимость открытия модельных региональных центров сохранения библиотечных фондов, создания Национального центра массовой нейтрализации и строительства Национального фондохранилища", - отметила глава культурного ведомства.