Представители разных поколений описали жертвы ради карьеры

Ради карьерного роста поколение Z чаще всего готово отказывать себе в отдыхе и развлечениях, а поколение Y - переехать в другой город. Но на самом же деле, как показывает опыт уже состоявшихся руководителей, чаще всего нужно работать в 2 раза больше. Об этом говорится в исследовании портала Superjob.

Для достижения карьерных вершин представители поколения Z чаще всего готовы жертвовать отдыхом и возможностью развлекаться (28%). Россияне поколения Y чаще всего заявляли о готовности переехать в другой город (29%). На втором месте у представителей двух молодых поколений - ограничение возможностей общения с друзьями (25 и 28% соответственно). Судя же по опросам россиян, сумевших сделать карьеру, каждый второй из них, действительно, отказывал себе в отдыхе и развлечениях, но еще такому же числу приходилось работать в обстановке постоянного стресса (по 52%). При этом самой главной жертвой на пути к карьерным вершинам стал ненормированный график работы и занятость 12-16 часов в сутки (56%). Трудиться в подобном режиме готовы 22% представителей поколения Z и 18% представителей поколения Y, работать в условиях нервного напряжения - 19 и 15% соответственно.

Откладывать создание семьи и рождение детей поколение Z в силу своего очень молодого возраста готово в 2 раза чаще поколения Y (24 и 12%), при этом о подобных жертвах рассказал лишь каждый девятый руководитель (11%). Поколение Y, в свою очередь, чуть чаще готово работать в условиях жесткой регламентации бизнес-процессов (17% против 14% среди представителей поколения Z).

Авторы исследования отмечают, что поколение Y, обладающее большим профессиональным и жизненным опытом, реже поколения Z заявляло о готовности идти на жертвы ради карьеры: не готовы к рискам и ограничениям 19% представителей поколения Y и 12% представителей поколения Z.