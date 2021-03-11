Онколог назвал основные причины и симптомы рака

Специалисты относят к основным факторам риска, влияющим на возникновение онкологических заболеваний, наследственность, вредные привычки, образ жизни и неправильное питание.

Как рассказал "АиФ" замглавврача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев, на развитие рака может повлиять генетический материал родителей. Например, ген BRCA способен провоцировать рак молочной железы и яичников. Для мужчины "поломка" этого гена не опасна, но он может передать мутацию гена дочери. Курение, в том числе пассивное, также может способствовать развитию онкозаболеваний, поскольку вещества из табачного дыме влияют на клетки человека.

"Также среди факторов риска: употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, избыток в рационе жареного мяса и острых приправ, нехватка растительной пищи, вирусы, хронические воспалительные и эндокринные заболевания - их нужно своевременно лечить", - отмечает Антон Жигулев.

К настораживающим симптомам он относит немотивированное снижение веса. Онкологические больные могут потерять десятки килограммов за пару месяцев, ничего не для этого специально не предпринимая. Необъяснимая слабость при обычном образе жизни и кашель, возможно с прожилками крови, тоже могут свидетельствовать о серьезных проблемах.

"Самый частый симптом - боль. Она всегда указывает на патологию. Но мы настолько к ней привыкли… У меня были пациенты, которые в день принимали по восемь таблеток обезболивающего и не обращались к врачу", - говорит онколог.