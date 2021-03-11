Все больше гаданий. Будет третья волна ковида или не будет? А если будет, то когда и какая вакцина от нее убережет? Сможем ли мы поехать куда-нибудь, если не будем вакцинированы? Грубо говоря, все это похоже на гадание на кофейной гуще. Однако не считаться с таким "гаданием" тоже нельзя, потому что все это касается буквально каждого из нас. То, что страдают легкие от ковида, уже общеизвестно. Но и другие органы не остались в стороне от последствий. Органы. А вот что с нашей душой? Об этом беседуем с главным психиатром Москвы, доктором медицинских наук профессором Георгием Костюком.

Георгий Петрович, может, мы с вами беседуем о том, чего вообще нет? Ведь никто никогда не доказал, что душа имеет место быть. Понимаю, вы сейчас станете меня опровергать, говорить, что свою жизнь посвятили именно душевным болезням и что совершенно неважно, есть у нас такой орган или нет. Важно, чтобы у человека была душа. И наверное, не только вы, но и мы всю жизнь пытаемся бороться с бездушием. Успешно или нет? Когда как. Или я не права?

Георгий Костюк: Не вдаваясь в схоластические рассуждения, скажу, что раз душа болит, а с этим сталкивался каждый человек, значит, она есть. И от ковида она страдает больше всех, хотя противостояла ковиду дольше других. Может, потому, что душа - очень оптимистичный орган. Мы же все и всегда, даже в самых провальных ситуациях, верим в хорошее. Наша душа пережила информационную пандемию первой волны, когда на нас сплошным потоком обрушилась масса негативной устрашающей информации. Подчеркиваю информационный характер пандемии в первую волну, потому что именно это для души было самое страшное.

Хотите все беды свалить на средства информации? И уже, может, даже не вирус, а интернет виноват в том?

Георгий Костюк: Конечно. И я могу вам это доказать.

Доказать?

Георгий Костюк: Продажи антидепрессантов в апреле в регионах России скакнули гораздо больше, чем в Москве. Хотя вирус тогда бушевал только в Москве. Информационная повестка была одинаковой для всей страны, и именно она, а не вирус, вызвала психическую панику в регионах.

Вы сказали психическая паника. Она прошла со второй волной? Или в ожидании очередной она усиливается?

Георгий Костюк: Не усиливается, но и не уходит. Она приобретает хронический характер. После летнего затишья тревога в структуре расстройств стала убывать, но стала нарастать депрессивность.

Тревога и депрессивность - понятия разные?

Георгий Костюк: Абсолютно! Объясняю. Тревога - это всегда острая реакция. Она связана с ожиданием чего-то угрожающего. И если вовремя не оказывается помощь, то состояние пациента ухудшается и переходит в депрессивное. А депрессия - это часто утрата интереса к жизни, неспособность получать от жизни удовольствие, потеря перспективы.

Перспектива - вещь обязательная? Для каждого человека? В любом возрасте? Перспективы у десятилетнего ребенка и у восьмидесятилетней бабули, согласитесь, разные?

Георгий Костюк: Пусть разные, но необходимые. И в восьмидесятилетнем возрасте мы задаемся вопросом третьей волны и нужно ли делать вакцину. И все это связано с надеждой на хорошие перспективы.

Тревога, депрессия - необходимые спутники ковидной пандемии?

Георгий Костюк: Вас удивит мой ответ. Но практика двух волн показала, что это относится к тем людям, кто не подвергся заражению или перенес эту инфекцию в совсем легкой форме. Другое дело касается тех, кто прошел через "красную зону". Здесь все гораздо серьезнее. На пике инфекции у таких пациентов наблюдаются психозы с галлюцинациями. И эти галлюцинации, не удивляйтесь, напоминают белую горячку. В таком состоянии пациенты способны на самые неожиданные действия, приводящие к самым трагическим последствиям.

Есть такое выражение, может быть, только в русском языке, "пудрить мозги". Можно говорить о том, что ковид "пудрит мозги" и наступает "мозговой туман"? Этот туман сейчас имеет место быть?

Георгий Костюк: К сожалению, да. Именно так пациенты описывают свое состояние после выздоровления и выписки из больницы домой. Это типичный "мозговой туман" описывается как неспособность сосредоточиться, собраться с мыслями, трудностью запоминания новой информации, общей слабостью, трудностью умственного счета.

Что делать? Ваши советы.

Георгий Костюк: Такое состояние может продолжаться от трех-четырех до пяти-шести недель в зависимости от тяжести состояния во время болезни, возраста, сопутствующих хронических заболеваний. А теперь конкретно советы. Первое. Если вы находитесь дома, то необходимо принимать витамины группы B, выполнять умеренную физическую нагрузку, бывать на свежем воздухе. Благо сейчас это допускается. И наверное, самое главное - обеспечить полноценный сон.

Не потерять себя в этом безумном мире. Фото: dmytro varavin / istock

Что значит полноценный?

Георгий Костюк: Спать надо не меньше семи, а лучше девяти часов. Ложиться в одно и то же время, по формуле "засыпать сегодня, а просыпаться завтра". И помнить, что время сна до полуночи самое ценное. Почему? Тут одно и самое простое объяснение: так распорядилась природа, так устроен наш организм. А если вас мучает бессонница, попробуйте перед тем как лечить спать принять сорок капель валокордина или корвалола, разведенные в небольшом количестве воды. Желательно, чтобы телевизор перед сном не работал. Не читайте газеты и не смотрите политические ток-шоу.

"Мозговой туман" касается только тех, кто переболел ковидом? Вам не кажется, что он почти повсеместен? Мы устали от бесконечной самоизоляции, мы во многом утратили роскошь человеческого общения. Проведенные недавние исследования показали, что больше 43 процентов опрошенных россиян страдают от одиночества. Одни дети, которые сейчас пошли в школу, жалеют о возможности самоизоляции. Другие вообще не хотят идти в школу. Мы привыкаем жить друг без друга? Мы во власти "мозгового тумана"?

Георгий Костюк: Те вынужденные меры, о которых вы говорите, дались всем нелегко. Но они были необходимы. Чтобы ни говорили, но при сезонном гриппе не бывает такого числа осложнений, таких тяжелых форм и неблагоприятных исходов. Но те, кто принимают решения, как я это вижу, понимают всю опасность, связанную с затягиванием этих мер. И мы видим, что дети и студенты пошли в классы и аудитории. Места общественного питания, театры, музеи работают. Ни о каком тотальном локдауне речь не идет. А то, что детишки расслабились и не хотят идти в школы... думаю, они быстро втянутся.

Как всегда, я не могу обойтись без главного вопроса: о доступности помощи людям, которые "в тумане". Даже в московских поликлиниках не везде есть психотерапевты. Между тем считается, что у каждого человека должен быть свой адвокат и свой психотерапевт. Правда, считается где-то. Не у нас, к сожалению. Прожив долгую жизнь, знаю, что ни того ни другого пока нет. Не скажу про адвоката, это не моя сфера. А психотерапевт… Иногда завидую верующим, которые могут пойти в храм, исповедоваться, или, как говорится, отвести душу. А где отвести душу человеку, который сейчас в тумане ковидном?

Георгий Костюк: К врачу-психотерапевту люди идти боятся, поскольку все еще бытуют представления "о психучёте", который может закрыть многие двери. Мы это понимаем. И вот что мы придумали. Уже весной в Москве начнут работать два консультативных центра психического здоровья, где будут работать психотерапевты и медицинские психологи. Эти центры предназначены как раз для пациентов, не нуждающихся в диспансерном наблюдении. Именно здесь смогут получать помощь люди с паническими атаками, постстрессовыми расстройствами, с тревожно-депрессивными состояниями, в том числе и с последствиями коронавирусной инфекции.

Современные цифровые технологии, искусственный интеллект находят применение в вашей практике? Или интеллект живого человека, общение человека с человеком ничто не может заменить? Вот в этих центрах будет система онлайн или нет?

Георгий Костюк: Современные цифровые телемедицинские технологии нами уже используются и будут использованы в этих центрах тоже. Будут доступны консультации как при личном обращении непосредственно в центр, так и в системе "Телемед".

Психиатрия будет последней наукой, которая прибегнет к роботам. "Мозговой туман" никакой искусственный интеллект никогда не разгонит. Только мы сами

По вашему, робот может вызвать доверие пациента? А без такого доверия, как мне кажется, никакая психологическая и психиатрическая помощь невозможны.

Георгий Костюк: Нет, конечно, о роботе речь не идет. На одном конце будет наш специалист, а на другом - пациент. Наша специальность будет последней, которая прибегнет к этим технологиям. "Мозговой туман" никакой искусственный интеллект никогда не разгонит. Только мы сами.