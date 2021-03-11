Производители минеральных удобрений вложат свыше 1,6 триллиона рублей в агротехнологии для отечественного АПК

Российские производители минеральных удобрений инвестируют в развитие более 1,6 триллиона рублей до 2026 года, чтобы обеспечить надежными поставками "витаминов роста" стремительно растущий аграрно-промышленный комплекс РФ. Об этом в среду, 10 марта, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).

Лидерами по запланированному объему инвестиций являются компании "ФосАгро", "Акрон" и "ЕвроХим", на которые суммарно приходится более 80% капиталовложений.

Амбициозные планы

Средства пойдут на модернизацию и создание новых мощностей с применением наилучших доступных технологий (НДТ) в сферах разработки месторождений минерального сырья и его глубокой переработки, а также производства высокотехнологичной продукции и технического перевооружения инфраструктуры, энергоэффективности и ресурсосбережения.

Во всех проектах во главу угла ставится принцип строгого соответствия самым жестким российским и международным требованиям природоохранной деятельности.

Согласно прогнозу РАПУ, в результате реализации инвестпроектов к 2026 году совокупный объем производства отраслевых предприятий увеличится на 36,5% до 34 млн тонн (в пересчете на 100% питательного вещества) минеральных удобрений, созданных с применением НДТ.

"Россия полностью обеспечивает минеральными удобрениями себя, ведущую аграрную державу, надежно удерживая второе место в мире по производству минеральных удобрений. Стоит отметить, что такой прогноз по масштабным вложениям в индустрию стал возможен во многом благодаря инструментам активизации инвестиционной деятельности, разработанным и эффективно внедряемым экономическим блоком Правительства РФ", - прокомментировал планы развития предприятий отрасли президент РАПУ, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

В числе инвестпроектов 7 специальных инвестиционных контрактов (СПИК) объемом 437 млрд рублей, 10 корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) объемом 358 млрд рублей и 5 соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) объемом 429 млрд рублей.

При этом, как отметил Андрей Гурьев, интересы отечественных аграриев стали ключевым фактором, определившим портфель проектов по развитию отрасли. На внутренний рынок российские производители удобрений поставляют больше продукции, чем в любую другую страну мира.

Зеленые удобрений для "Зеленого стандарта"

Реализация перспективных инвестпроектов позволит отечественным производителям минеральных удобрений продолжать надежно обеспечивать поставками российский АПК, спрос со стороны которого растёт очень быстро.

Так, за последние 5 лет потребление минеральных удобрений в России выросло в полтора раза до рекордных 4 млн тонн (в пересчете на 100% питательного вещества). По прогнозу Минсельхоза, этот показатель в ближайшие несколько лет удвоится.

Итогом стало получение за последние годы трёх крупнейших в истории нашей страны урожаев зерна и увеличение экспорта сельхозпродукции в полтора раза - с $20,1 млрд в 2017 году до $29,45 млрд в 2020 году.

"Российский АПК - один из самых стабильных и динамично развивающихся в мире, и долгосрочные инвестиции в агротехнологии лягут в основу его роста в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Андрей Гурьев.

Тот факт, что российские производители традиционно полностью закрывают растущие потребности отечественных аграриев в удобрениях, даёт АПК России важное конкурентное преимущества с точки зрения экономики производства и качества продукции.

С одной стороны, цены на минеральные удобрения в России сейчас восстанавливаются после 40%-ного падения в 2019-2020 гг. С другой - для российских аграриев цена на них сегодня ниже, чем 5-6 лет назад а разница между экспортной ценой на минеральные удобрения и ценой на внутреннем рынке составляет 20-30% в пользу российских аграриев. Это является результатом успешного применения методики ценообразования ФАС на минеральные удобрения, а также комплекса мер по сдерживанию цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации, которые реализуют производители удобрений.

И всё же основным конкурентным преимуществом, учитывая низкую долю затрат на удобрения в цене продовольственных продуктов (в хлебе и хлебобулочных изделиях, например, - не более 1-2%), является экологичность "витаминов роста" отечественного производства, основой которых служит уникальная по своей чистоте фосфатная руда заполярных Хибин.

Именно она стала отправной точкой для создания "Зеленого стандарта" сельхозпродукции России с улучшенными экологическими характеристиками, инициатором разработки которого выступил Президент В.В. Путин.

ГОСТ Р на экоэффективные минеральные удобрения, который входит в пакет требований к "Зеленому стандарту", подчеркивает отсутствие в применяемых на российских полях удобрениях опасных концентраций кадмия.

Этот тяжелый металл признан канцерогенным Всемирной организацией здравоохранения и Международным агентством по исследованию рака. Он также классифицируется как мутаген зародышевых клеток и токсичен для репродуктивной системы, вызывает поражение почек и ломкость костей.

Таким образом, применение российскими аграриями отечественных минеральных удобрений - залог безопасности их продукции для здоровья человека и почв.

Драйвер экспорта АПК

В этой связи особенно важно, что экоэффективность российских минеральных удобрений в феврале получила признание на уровне ЕС. Европейская комиссия обнародовала инструкцию, разрешающую производителям экологически чистых минеральных удобрений проставлять на своей продукции зеленую маркировку.

Требование, предъявляемое в Евросоюзе к удобрениям, на которые можно ставить эту маркировку, - лимит на содержание кадмия до 20 мг/кг P2O5 - полностью соответствует российскому ГОСТу Р.

2/3 мировых запасов фосфорного сырья и удобрения, из них изготовленные, не соответствуют этой планке. Зато в эти лимиты с запасом укладываются 100% российских минеральных удобрений.

Выделение в Евросоюзе премиального сегмента экологически чистых удобрений - шаг в направлении гармонизации принципов и требований "Зеленого стандарта" российского АПК и стратегии ЕС "С грядки - на стол" (Farm to Fork).

Результатом может стать взаимное признание сертификатов качества и создание безбарьерного торгового коридора для "зеленой" продукции между Россией и Евросоюзом.

По мнению экспертов, нововведение будет способствовать продвижению продукции российского АПК на экспортных рынках и решению задачи по увеличению агроэкспорта России до $45 млрд уже к 2024 году.

Сегодня мировой рынок "зеленого" продовольствия - более 300 млрд долларов. При этом данный премиальный сегмент только в начале своего роста.

Пандемия для сектора "зеленой" продукции станет не преградой, а дополнительным фактором развития - в постковидном мире обычный потребитель в России и за рубежом будет еще внимательнее следить за здоровьем и качеством своей продуктовой корзины.

А значит, он сделает выбор в пользу продуктов питания, выращенных с применением минеральных удобрений, произведенных из уникальной по своей чистоте хибинской руды. В пользу безопасной и здоровой продукции отечественных аграриев.