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11.03.2021 12:50

ПСБ выдал первые кредиты бизнесу по льготной ставке 3%

ПСБ выдал первые кредиты в рамках государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса. Первые выдачи  в  размере 57 млн рублей прошли в Кемерово, Самаре, Уфе и Хабаровске.

В настоящее время ПСБ одобрил более 1800 заявок от клиентов на общую сумму более 5 млрд рублей. Выдача кредитов реализована на базе кредитного конвейера, позволяющего предпринимателям, чей бизнес соответствует условиям новой программы, дистанционно получить финансирование через личный кабинет в интернет-банке.

Льготные меры поддержки, действующие до 1 июля 2021 года, позволяют малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей получить финансирование на восстановление деятельности сроком на 12 месяцев без залога. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий, ставка не изменится и составит 3%. 

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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