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11.03.2021,  
14:55
Текст:  Алексей Брусилов

"Пушечный" БТР-80А отбили у хуситов в Йемене

В ходе недавних боев между войсками движения "Ансар Аллах"(хуситы) и формированиями просаудовского президента Хади последним удалось отбить у своих противников несколько единиц техники. Среди них замечен практически неповрежденный БТР-80А.

Судя по обнародованным фотографиям, механик-водитель неудачно сманеврировал и посадил боевую машину днищем на валун больших размеров. В результате экипаж вынужден был ретироваться.

Не исключено, что хадисты смогут эвакуировать этот трофей, и в скором времени он будет сражаться уже против своих бывших владельцев. В конфликтах, подобных йеменскому, различное оружие и имущество, в том числе и такое, постоянно переходит из рук в руки.

"Восьмидесятые" этой модификации были закуплены военным ведомством Йемена еще до гражданской войны, которая началась в сентябре 2014 года.

Всего, по разным данным, получено около 90 бронетранспортеров, которые активно применялись в ходе различных боев и сражений.

Фото: Государственный военно-промышленный комитет РБ / vpk.gov.by
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Известно, что такие БТР высоко ценятся за хорошую маневренность и высокую огневую мощь, которая обеспечивается 30-мм автоматической пушки 2А72.

В последние годы из-за понесенных потерь эти бронетранспортеры стали реже встречаться в боевых порядках противоборствующих сторон.

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