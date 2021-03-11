Путин дал поручения по повышению инвестиционной активности в РФ

Президент России Владимир Путин в четверг провел совещание по повышению инвестиционной активности с участием членов правительства, Банка России, бизнес-объединений, крупных предпринимателей.

По итогам дан ряд поручений:

- правительству вместе с деловыми объединениями проработать систему мер в налоговой сфере, чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России;

- ФНС в течение года вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп и компаний, ежеквартально докладывать президенту, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры: идут ли они на новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты;

- правительству в месячный срок провести инвентаризацию инфраструктурных инвестпроектов, представить предложения по эффективному вложению в них средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и незамедлительно запустить выбранные по итогам оценки проекты.

По словам президента, ликвидные активы ФНБ превысили отметку 7% ВВП, по прогнозам - при сохранении текущей конъюнктуры - фонд будет ежемесячно пополняться на 180-200 млрд рублей. По закону, средства ликвидной части ФНБ выше 7% могут быть направлены на реализацию масштабных инвестпроектов. Владимир Путин призвал использовать для этого механизмы РФПИ и тех фондов, которые он создает для российских инвесторов.