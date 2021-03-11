Путин - инвесторам: Лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее

Владимир Путин заявил, что руководители компаний и акционеры сами должны принимать решения по поводу своей инвестиционной активности, учитывая факторы неопределенности.

"Повторяю, вы сами решаете, но лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее", - подчеркнул он в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

Путин указал на то, что задача правительства заключается в том, чтобы создать условия, при которых эффективнее было бы направлять имеющиеся ресурсы "не на выплату дивидендов и не на то, чтобы распределить их в тихих гаванях, а направлять их на развитие собственных бизнесов внутри Российской Федерации".

"Мы со своей стороны будет делать все, чтобы и условия для этого были стабильными и надежными, чтобы все эти инструменты заработали", - пообещал президент.