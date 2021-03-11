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11.03.2021 14:36
Рубрика: Власть

Путин назвал 2020 год самым тяжелым для экономики после Второй мировой

Текст: Кира Латухина
Прошлый год стал очень сложным для мировой экономики, ВВП планеты сократился на 3,5 процента. Об этом заявил президент на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны", - подчеркнул Путин.

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ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента, привел цифры президент. "Причины объективные. Это, в первую очередь, эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом", - пояснил он.

"Внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий", - отметил Путин.

Путин: В этом году предстоит отменить около 3800 барьеров для бизнеса

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин надеется, что уже в этом году правительство отменит порядка 3800 процедур, СНИПов и прочих барьеров, мешающих развитию бизнеса, в том числе - промышленного строительства.

"Необходимо последовательно снижать расходы инвесторов при реализации инвестиционных проектов, - сказал он в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. - Как договорились на совещании в Тобольске, многие коллеги наверняка помнят, о чем мы договорились, мы продолжим оптимизировать строительные процедуры, в том числе в сфере промышленного строительства".

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Вице-премьер Марат Хуснуллин активно работает по этому направлению вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей, продолжил глава государства. "Он мне сегодня докладывал: 3000 различных ограничительных административных процедур было отменено в прошлом году, и вот правительство наметило 3800 к отмене в самое ближайшее время, в ближайшие несколько месяцев. Надеюсь, что правительство будет и дальше действовать здесь в тесном контакте с деловым сообществом, и уже в этом году будут достигнуты конкретные, ощутимые результаты", - заявил Путин.

При этом от подчеркнул, что сроки принятия таких решений в странах Евросоюза гораздо короче, чем в России. "Есть над чем работать", - считает президент. "Сам факт принятия соответствующей программы не означает исполнения поручения. А вот когда программа будет выполнена, тогда мы проанализируем и скорректируем дальнейшее наше поведение", - добавил он.

Путин: РФ впервые ответила на кризис смягчением макроэкономической политики

Текст: Галина Мисливская

Новые возможности и укрепление финансовой устойчивости дали возможность России ответить на кризис не ужесточением, а смягчением макроэкономической политики, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
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"Благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета России впервые в современной истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а напротив, ответили на возникающие проблемы смягчением подходов в этой сфере", - сказал он.

Глава государства напомнил, что ключевая ставка Банка России в прошлом году достигла исторического минимума в 4,25%. А бюджетные стимулы достигли 4,5% ВВП. "Это много для нашей страны. И это несмотря на то, что цены на нефть весь прошлый года находились на очень низких уровнях, а на пике кризиса оказались отрицательными", - подчеркнул Путин.

"Такая активная политика говорит о наших качественно возросших возможностях по снижению зависимости от глобальной конъюнктуры. О том, что в нашем распоряжении появились и появляются новые механизмы, инструменты поддержки деловой активности", - резюмировал президент.

Путин рассказал о лечении чиновников от коронавируса

Текст: Татьяна Замахина

Чиновники и бизнесмены сами смогли оценить качество препаратов, которые используются в РФ для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании по инвестициям.

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Глава государства отреагировал на реплику председателя "Деловой России" Алексея Репика. Тот доложил о создании и производстве отечественных препаратов, которые эффективно применяются при лечении больных с COVID-19.

"Действительно, вашими препаратами многие воспользовались",- отметил президент, поблагодарив Репика за работу в этом направлении во время пандемии. В том числе - чиновники и бизнесмены, которые смогли испытать их лично. "Присутствующие на нашем совещании могли оценить качество этих препаратов, поскольку принимали их", - отметил Путин.

В онлайн-совещании участвуют несколько десятков руководителей различных компаний и организаций, а также представители органов власти - в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проходивший лечение от коронавируса в мае прошлого года.

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