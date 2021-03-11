Путин о санкциях: РФ пытаются ограничить только за то, что она существует

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны пытаются ограничить Россию только за сам факт существования российского государства.

"Самое главное в нашей реакции на политически мотивированные ограничения в экономике, кстати говоря, только за то, что мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы, ведь ничего другого здесь на самом деле нет, это даже не импортозамещение. Хотя это чрезвычайно важно", - сказал он в ходе совещания по вопросам инвестиционной активности.

При этом президент подчеркнул, что внешние ограничения побуждают РФ к решениям, дающим положительные результаты: это создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны, условий для привлечения инвестиций.