Путин поздравил Баха с переизбранием на пост президента МОК

Президент РФ Владимир Путин поздравил с переизбранием на новый срок главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Телеграмма с поздравлением была опубликована в четверг на сайте Кремля. В своем сообщении Владимир Путин отметил готовность России продолжить конструктивное сотрудничество с МОК.

"Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Международного олимпийского комитета. Итоги голосования в полной мере свидетельствуют о признании Вашего большого личного вклада в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта в мире. Хотел бы подтвердить готовность России к продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям. Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия", - отметил президент РФ.

В среду в ходе 137-й сессии МОК прошли выборы главы организации. Томас Бах был единственным кандидатом на этот пост. Он получил в свою поддержку 93 голоса против одного и продолжит занимать этот пост на протяжении еще четырех лет.