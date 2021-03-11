Путин рассказал о лечении чиновников от коронавируса

Чиновники и бизнесмены сами смогли оценить качество препаратов, которые используются в РФ для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании по инвестициям.

Глава государства отреагировал на реплику председателя "Деловой России" Алексея Репика. Тот доложил о создании и производстве отечественных препаратов, которые эффективно применяются при лечении больных с COVID-19.

"Действительно, вашими препаратами многие воспользовались",- отметил президент, поблагодарив Репика за работу в этом направлении во время пандемии. В том числе - чиновники и бизнесмены, которые смогли испытать их лично. "Присутствующие на нашем совещании могли оценить качество этих препаратов, поскольку принимали их", - отметил Путин.

В онлайн-совещании участвуют несколько десятков руководителей различных компаний и организаций, а также представители органов власти - в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проходивший лечение от коронавируса в мае прошлого года.