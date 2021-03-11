Путин: РФ впервые ответила на кризис смягчением макроэкономической политики

Новые возможности и укрепление финансовой устойчивости дали возможность России ответить на кризис не ужесточением, а смягчением макроэкономической политики, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета России впервые в современной истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а напротив, ответили на возникающие проблемы смягчением подходов в этой сфере", - сказал он.

Глава государства напомнил, что ключевая ставка Банка России в прошлом году достигла исторического минимума в 4,25%. А бюджетные стимулы достигли 4,5% ВВП. "Это много для нашей страны. И это несмотря на то, что цены на нефть весь прошлый года находились на очень низких уровнях, а на пике кризиса оказались отрицательными", - подчеркнул Путин.

"Такая активная политика говорит о наших качественно возросших возможностях по снижению зависимости от глобальной конъюнктуры. О том, что в нашем распоряжении появились и появляются новые механизмы, инструменты поддержки деловой активности", - резюмировал президент.