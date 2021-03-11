Путин: Россия надеется на завершение внутренних противоречий в США

Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в стабильных отношениях с США. Но при этом президент отметил, что количество факторов неопределенности на мировой арене не снижается. В качестве примера Путин привел недавние беспорядки в США.

"Часть лиц, которые совершили прогулку в Конгресс США, 150 человек арестовано, им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет. Закончатся там все эти внутренние противоречия на этом или нет? Мы не знаем, но мы хотим, чтобы закончились, потому что мы заинтересованы в стабильных отношениях со всеми нашими основными партнерами", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам инвестиционной активности.

Он отметил, что эти внутренние противоречия не дают возможности наладить стабильность и в межгосударственных отношениях.