Путин сообщил о начале подготовки Послания Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности в четверг сообщил о начале работы над текстом Послания Федеральному Собранию.

"Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке Послания Федеральному Собранию, и мнения первых лиц наших ведущих компаний, предпринимательских объединений в этой связи крайне важны", - сказал он, обращаясь к участникам встречи.

Напомним, президент России, согласно ст. 84 Конституции, "обращается к Федеральному Собранию с ежегодными Посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".

Предыдущее Послание Владимир Путин огласил 15 января 2020 года.