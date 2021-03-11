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11.03.2021 15:26
Рубрика: Власть

Путин: В этом году предстоит отменить около 3800 барьеров для бизнеса

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин надеется, что уже в этом году правительство отменит порядка 3800 процедур, СНИПов и прочих барьеров, мешающих развитию бизнеса, в том числе - промышленного строительства.

"Необходимо последовательно снижать расходы инвесторов при реализации инвестиционных проектов, - сказал он в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. - Как договорились на совещании в Тобольске, многие коллеги наверняка помнят, о чем мы договорились, мы продолжим оптимизировать строительные процедуры, в том числе в сфере промышленного строительства".

Фото: istock
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Вице-премьер Марат Хуснуллин активно работает по этому направлению вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей, продолжил глава государства. "Он мне сегодня докладывал: 3000 различных ограничительных административных процедур было отменено в прошлом году, и вот правительство наметило 3800 к отмене в самое ближайшее время, в ближайшие несколько месяцев. Надеюсь, что правительство будет и дальше действовать здесь в тесном контакте с деловым сообществом, и уже в этом году будут достигнуты конкретные, ощутимые результаты", - заявил Путин.

При этом от подчеркнул, что сроки принятия таких решений в странах Евросоюза гораздо короче, чем в России. "Есть над чем работать", - считает президент. "Сам факт принятия соответствующей программы не означает исполнения поручения. А вот когда программа будет выполнена, тогда мы проанализируем и скорректируем дальнейшее наше поведение", - добавил он.

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