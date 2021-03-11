Африканец за взятку пытался провести через Внуково пятерых нелегалов

ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом пресекла канал незаконной миграции. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в результате проведенных мероприятий при попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля в международном аэропорту Внуково был задержан гражданин одной из африканских стран.

На кадрах оперативного видео показано, как двое мужчин сидя в кафе за столиком с сотрудником в штатском о чем-то разговаривает с ним. Один из них - видимо, просто переводит то, что говорит его соотечественник. После этого злоумышленник кладет на блюдце завернутую салфетку и подвигает к оперативнику. В этот момент к столу подходят другие сотрудники в штатском и предъявляют удостоверение. Салфетку разворачивают - в ней оказывается несколько купюр по 100 евро.

Как пояснили в ЦОС ФСБ, иностранец рассчитывал за взятку организовать беспрепятственное прохождение всех видов контроля своим пятерым соотечественникам. По данным ФСБ, эти иностранные граждане следовали транзитом через территорию России по поддельным документам.

В отношении организатора противоправной деятельности Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК России (дача взятки должностному лицу). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1 (организация незаконной миграции) УК РФ.