Бастрыкин временно отстранил руководителей четырех главков СК

Недовольство работой своих подчиненных, возглавляющих главки Следственного комитета РФ в четырех регионах, публично выразил председатель СК России Александр Бастрыкин. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, это связано со снижением рабочих показателей в Тверской, Новосибирской, Курской областях и в Республике Калмыкия.

В отношении руководителей указанных следственных управлений назначены комиссионные служебные проверки. По словам Петренко, это необходимо "для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделений". На время проведения этих проверок четверо руководителей региональных главков СКР отстранены от исполнения должностных обязанностей.

Недочеты в работе указанных управлений были выявлены в ходе расширенного заседания коллегии Следственного комитета России, состоявшегося в Москве 5 марта. На нем подводились итоги работы СКР в 2020 году. "Несмотря на общие высокие результаты работы следственных органов СК России, анализ деятельности структурных подразделений, проведенный по итогам прошлого года, позволил выявить серьезные недостатки в организации работы ряда следственных управлений", - говорится в сообщении СК России.

Отмечается, что в следственном управлении по Тверской области зафиксировано сокращение количества уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу. "Кроме того, при небольшой нагрузке на следователей отмечено расследование значительного числа дел в срок свыше 2 месяцев. При росте общего количества сообщений о коррупции число расследованных дел коррупционной направленности небольшое", - пояснила претензии руководства СК к подчиненным Светлана Петренко.

В то же время в следственном управлении по Новосибирской области отмечено ухудшение качества следствия - "более 100 уголовных дел за год были возвращены на доработку, что значительно хуже средних общероссийских показателей". При этом выросло число уголовных дел, расследованных в срок свыше 2 месяцев. Следовательно возросло и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе несовершеннолетних. "Увеличилось число требований надзорного ведомства об устранении нарушений закона в ходе следствия, а также количество обращений жителей Новосибирской области, поступающих в центральный аппарат, что уже ранее неоднократно озвучивалось в рамках еженедельных совещаний при председателе СК России", - уточнила представитель СКР.

В Республике Калмыкия в свою очередь отмечены "многочисленные факты вынесения региональным следственным управлением необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел". Число расследованных дел, большинство из которых о преступлениях небольшой и средней тяжести, остается незначительным.

Ряд существенных недостатков по итогам прошлого года выявлен и в работе следственного управления СК России по Курской области.

Анализ работы указанных подразделений, по словам Светланы Петренко, показал, что причинами допущенных нарушений являются "управленческие ошибки руководящего состава, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел и проведении проверок по сообщениям о преступлениях". Другие причины плохой работы - "неправильно расставленные приоритеты в организации учебно-воспитательной работы региональных следственных управлений и иные факторы".