Бирюков: Вертолеты приступили к разведке паводковой обстановки в Москве

Экипажи вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к облету территорий для мониторинга паводковой обстановки и выявления возможных зон подтопления. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Разведка с воздуха проводится дежурными экипажами ежедневно на территории ТиНАО, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов. Для обследования используются многофункциональные вертолеты Ка-32А, при необходимости будут задействованы и другие типы воздушных судов.

Заммэра подчеркнул, что разведка с воздуха - это важная профилактическая мера. Она позволяет своевременно выявить зоны риска, связанные с весенним паводком, и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

"При обнаружении угроз подтопления пилоты МАЦ будут незамедлительно докладывать информацию на пульт оперативных служб, после чего на место оперативно прибудут городские службы", - рассказал Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время на балансе МАЦ находятся 11 воздушных судов, включая пять пожарных (четыре Ка-32А и один Ми-26Т), пять санитарных (ВК117С-2) и один Bell-29 для мониторинга обстановки.