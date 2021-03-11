Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях при строительстве медицинского центра областной клинической больницы. Проект гигантского здания с множеством окон напомнил орловчанам известный круизный лайнер "Титаник". Так его и прозвали - тем более что в свое время будущий объект тоже сначала презентовали как величайшее сооружение в истории региона. Возводить медцентр начали в 2007 году, и с тех пор внимание общественности приковано не к строительству, а к расследованию хищений, в которых обвиняют и подрядчиков, и заказчиков, и связанных с ними людей.

Изначально предполагалось, что в медицинский центр нового поколения, аналогов которому не будет еще долгое время, вложат миллиард рублей из регионального и федерального бюджетов. Сумму вдвое большую инвестирует компания, которая и займется строительством. После окончания работ и открытия медцентра регион компенсировал бы затраты инвесторов в течение семи лет. Но планам не суждено было сбыться.

Проблемы начались буквально сразу после начала работ на площадке будущего 11-этажного многофункционального центра. Несколько раз строительство замораживалось, затем торжественно возобновлялось, назывались новые и новые даты открытия учреждения, "которому нет равных", только этого не произошло и до сих пор. В 2015 году в областной прокуратуре привели данные о хищении почти 300 миллионов рублей в ходе этой масштабной стройки. По сведениям правоохранителей, средства были выплачены незаконно с 2012 по 2014 год. Еще в 2017 году обнаружили исчезновение еще 136 миллионов рублей. По каждому факту завели уголовные дела.

Сначала в числе обвиняемых оказались как представители подрядной организации, так и должностные лица самой Орловской областной клинической больницы, а также "Орелгосстройзаказчика". Следствие установило, что фирма, выполнявшая работы, получила на 230 миллионов больше, чем имела право: средства были перечислены необоснованно. В полиции приступили к расследованию мошенничества. Затем обвинение в аналогичном преступлении предъявили экс-гендиректору регионального "Агентства ипотечного жилищного кредитования" Сергею Кочергину. По версии следствия, он был причастен к хищению выделенных на строительство медцентра из областной казны 136 миллионов рублей через подконтрольную ему структуру. Теперь в этом деле разбирается суд, в целом же Кочергин обвиняется в четырех преступлениях.

Проблемы начались сразу после начала работ на площадке будущего многофункционального центра

Следствие по предыдущим хищениям шло несколько лет, однако несколько месяцев назад, после визита на проблемный объект прокурора области Владислава Малкина, его стали проводить гораздо активнее. Следователи собрали доказательства вины и подготовили обвинительное заключение для генерального директора строительной фирмы и его заместителя, а также руководителя подрядной организации. Каждый обвиняется в мошенничестве в зависимости от роли и степени участия в преступлении.

Между тем

Несмотря на проблемы, строительство "Титаника" будет продолжено: вложить в него намерены еще 3,5 миллиарда рублей. В правительстве региона подписано постановление, согласно которому на завершение строительства эта сумма будет выделена до 2024 года. Финансировать работы будут как областная казна, так и федеральный бюджет. Так, уже в нынешнем году регион выделит на проектно-изыскательские работы 22,9 миллиона рублей. В будущем году на стройку направят миллиард рублей, 950 миллионов из этой суммы обеспечит федеральный центр, а 2023 году - еще два миллиарда, в том числе 100 миллионов рублей из областного бюджета. В 2024 году в проект вложат еще 477,1 миллиона рублей, львиную долю этой суммы также составит федеральная субсидия.