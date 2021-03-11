Дольщики 11 домов в Подмосковье получат денежные компенсации вместо квартир

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Подмосковья принял решение не достраивать шесть проблемных домов в разных жилых комплексах области. Вместо квартир дольщики получат денежные компенсации.

Как сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан, речь идет о ЖК "Королев", "Вишневая", "Гольяново Парк", "Уютный", "Фирсановка" и одном доме в ЖК "Восточный берег". Всего говорится об 11 домах и 850 дольщиках, купивших в них квартиры. Еще 13 домов будут достроены и более 5,5 тысячи дольщиков получат свое жилье.

Решение о выплате компенсаций принимается тогда, когда достройка дома считается уже невозможной. Это случается, например, если строительство вообще не было начато или простояло заброшенным на начальном этапе в течение нескольких лет.