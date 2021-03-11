Эксперты смоделировали возвращение Неглинки на улицы Москвы

Специалисты столичного КБ "Стрелка" показали, как могла бы выглядеть Москва при возвращении подземных рек на поверхность.

Сейчас на территории столицы в общей сложности около 150 рек и ручьев, причем порядка 100 заключены в коллекторы. В последние месяцы активно обсуждается идея вывести на поверхность хотя бы Неглинку. Коллектор для нее построили сразу после войны с Наполеоном. Искусственное русло периодически реконструировалось, и сейчас в районе Манежной площади мы видим некую имитацию ее выхода на поверхность. Основной причиной, по которой Неглинку спрятали под землю, является опасность половодья. До реконструкции коллекторов река иногда заливала практически весь центр.

Как отметили специалисты, в нынешних условиях возвращение Неглинки и других рек и ручьев на поверхность способно принести положительный эффект, так как будет восстановлен естественный гидрологический цикл. "Восстановить нарушенный гидрологический цикл и защитить город от природных катаклизмов поможет создание зеленой инфраструктуры - в частности, вывод московских рек на поверхность, - рассказали "РГ" в пресс-службе "Стрелки". - Возвращение рек в естественное состояние позволит преобразовать и нейтрализовать загрязняющие вещества в воде за счет процессов фиторемедиации, снизить эффект теплового острова и вероятность затоплений. Все это благоприятно скажется на здоровье, физическом и психологическом комфорте горожан".

Гоголевский бульвар. Фото: КБ "Стрелка"

При этом урбанисты ссылаются на опыт Сеула и американского штата Мичиган, где были реализованы аналогичные проекты. Как могла бы выглядеть Москва после возвращения рек на центральные улицы, смотрите на рендерах, которые есть в распоряжении "РГ".