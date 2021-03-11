"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области

Новости

Регулятор ЕС одобрил четвертую вакцину от COVID 17:28
Видео на песню Манижи для "Евровидения" набрало более 1 млн просмотров 17:25
Германии грозит третья волна пандемии 17:25
РФПИ: Намибия стала 50-й страной в мире, одобрившей вакцину "Спутник V" 17:18
Путин: Вакцинирование россиян должно стоять на первом месте 17:18
ВЦИОМ: Россияне положительно оценивают вхождение Крыма в состав РФ 17:13
Путин: Россия надеется на завершение внутренних противоречий в США 17:09
"Аватар" может вернуть себе звание самого кассового фильма 17:02
Участок трассы "Кавказ" в Ставропольском крае перекрыли из-за непогоды 17:01
В 13 регионах в школах обед заменяли завтраком 16:59
Путин - инвесторам: Лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее 16:58
Путин поздравил Баха с переизбранием на пост президента МОК 16:43
Китай предложил участникам Олимпиады вакцину от коронавируса 16:33
Вынесен приговор двум сибирякам, убившим женщину ради машины 16:33
Путин назвал благоприятными для России условия сделки в рамках ОПЕК+ 16:27
Новую часть "Крида" снимет исполнитель главной роли 16:19
Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю 16:09
Лавров: РФ, Турция и Катар продолжат содействовать урегулированию в Сирии 15:57
В Махачкале отменили режим КТО 15:56
Корвет Балтфлота провел артиллерийские стрельбы в море 15:32
МЧС начало мониторинг затороопасных участков рек накануне половодья 15:27
Путин рассказал о лечении чиновников от коронавируса 15:24
Чавушоглу: Турция имеет право приобретать системы ПВО у любой страны 15:23
В туалете у главы алтайского минздрава нашли тайник с миллионами 15:22
В Москве усиливается дефицит квартир в новостройках 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
11.03.2021 16:57
Рубрика: Власть

"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области

Текст: Юрий Гаврилов
В Ракетных войсках стратегического назначения начались учения, предусматривающие вывод на маршруты боевого патрулирования автономных пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс".

Решением различных учебно-боевых задач будут заниматься военнослужащие Тейковского ракетного соединения (Ивановская область). На вооружении там находятся подвижные грунтовые комплексы "Тополь-М" и "Ярс".

Фото: Дорофей Гетманенко \ РИА Новости
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Киров" вошел в строй 40 лет назад

В Минобороны РФ уточнили, какие именно задачи предстоит решать стратегическим ракетчикам. В этом списке - приведение частей и подразделений в высшие степени боеготовности, выполнение маневров на маршрутах боевого патрулирования, противодействие условным диверсионным формированиям, работа в условиях активного радиоэлектронного подавления в районах дислокации войск.

Известно, что командование задействует в учении образцы новейшей специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты. Речь идет о боевой противодиверсионной машине "Тайфун-М", машине дистанционного разминирования "Листва" и машине инженерного обеспечения и маскировки "МИОМ".

Стратегические "Тополя" и "Ярсы" специально сделали не только в шахтном, но и в мобильном варианте, чтобы в случае чего противник поломал голову над их поисками. В угрожаемый период координаты баз ядерных ракет моментально вводят в электронный мозг ударных комплексов. Это - объекты первой атаки. А подвижные средства ядерного нападения еще надо засечь, и лишь затем пытаться уничтожить. Чтобы сорвать вражеские атаки и самим нанести удар, в РВСН организуют боевое дежурство на маршрутах патрулирования.

О его масштабах можно судить на таком примере. Только одна Тейковская ракетная дивизия во время патрулирования прикрывает своими "Тополями" и "Ярсами" территорию, сопоставимую по размерам с суммарной площадью нескольких европейских государств.

На обычных автострадах тяжелые многоосные МАЗы с ядерными ракетами вы, конечно, не увидите. Их маршруты проложены в стороне от обжитых мест. Это не только обеспечивает скрытность перемещения "стратегов", но и позволяет им в дороге отрабатывать различные вводные. Хотя средства маскировки делают технику практически невидимой с воздуха, а в местах ее нахождения работают средства радиоэлектронной борьбы, тем не менее, спутники-шпионы НАТО все равно попытаются разглядеть "Тополя" и "Ярсы" с орбиты. Задача космической разведки - определить координаты и направление движения наших ракетных комплексов. Если противнику удастся сделать это в военное время, следующим шагом станет удар по колонне или позициям ракетчиков.

Когда нет возможности достать их огневыми средствами, в рейд посылают военный спецназ или диверсантов. Они сделают все возможное, чтобы предотвратить запуск ядерных ракет и уничтожить комплексы РВСН еще на стадии подготовки к стрельбе. Поэтому защите пусковых установок на марше и в полевых лагерях уделяют особое внимание. Соответствующим образом строится охранение колонн и позиций, моделируются различные варианты отражения атак.

Противодиверсионный "Тайфун" создали на базе бронетранспортера БТР-82. Машина оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, тепловизором для ночной разведки, эхолокационной системой и беспилотным летательным аппаратом для наблюдения с воздуха. Эта техника способна обнаруживать вражеские объекты на расстоянии до 5 километров, а пеших диверсантов - с трех. Наряду с "Тайфуном", в войска также поступает уникальный тренажер для обучения личного состава. Благодаря многофункциональности, он позволяет готовить весь экипаж противодиверсионный машины - от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы вооружения.

Машина дистанционного разминирования "Листва" работает на новых физических принципах - на бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения. Ранее подобную технологию для дистанционной ликвидации взрывных устройств не использовали. А ведь с ее помощью можно обнаруживать мины и фугасы на расстоянии до 100 метров и в секторе до 30 градусов. Иными словами, у диверсантов не получится подорвать мобильный стратегический комплекс на марше, поскольку умная электроника заранее предупредит экипаж о грозящей опасности.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
В Москве военные следователи подвели итоги работы за 2020 год

Что касается самого "Ярса", то этот комплекс можно назвать младшим братом "Тополя". Он разрабатывался на его базе, но получился куда мощнее. Развернутые боевые характеристики "Ярса" и его ракеты по понятным причинам держат в секрете. Однако известно, что его боевое оснащение превосходит "тополиную" ракету РС-12М2 по забрасываемому весу более чем на 20 процентов. Несмотря на то, что "Ярс" несет не один, а 3-4 ядерных блока, конструкторам удалось сохранить дальность полета новой стратегической ракеты более чем в 10 тысяч километров.

"Ярс" имеет трехступенчатую ракету, на корпус и приборный отсек которой нанесено специальное покрытие, снижающее воздействие различных поражающих факторов, в том числе - от ядерного взрыва. Кроме того, на старте ракета может совершать программный маневр. Это помогает ей относительно безопасно проходить радиоактивное облако в случае, если противник атаковал позиции "Ярса" баллистическими боеприпасами.

Но даже не это главное. Эксперты утверждают, что использованные при ее создании прорывные технологические решения гарантируют боеприпасу высокую живучесть, и в ближайшие 20-30 лет "Ярс", "Тополь-М" и более новые ракеты смогут преодолевать любую систему ПРО. При создании ракеты РС-24 конструкторы позаботились о сокращении времени нахождения боеприпаса в воздухе и уменьшении высоты конечной точки активного участка его траектории. Разделяющиеся боевые блоки головной части ракеты они сделали высокоманевренными и скоростными. Что позволяет гарантированно поражать цели в условиях упреждающего, ответно-встречного и ответного ядерного удара. Стратегическому "Ярсу" не страшна даже эшелонированная система ПРО, в том числе с элементами космического базирования.

Армия Власть Безопасность Армия Русское оружие Вооружение России Филиалы РГ Центральная Россия Правительство Минобороны Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ЦФО Ивановская область

Главное сегодня

Путин сообщил о начале подготовки Послания Федеральному Собранию
РФПИ: Намибия стала 50-й страной в мире, одобрившей вакцину "Спутник V"
Песков заявил о критических разногласиях Москвы и Вашингтона
Володин рассказал о планомерном уходе РФ от долларовой зависимости
Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты