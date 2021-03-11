Принято считать, что есть некие объективные особенности мужчин и женщин, которые надо учитывать при руководстве коллективом. Мужчины интеллектуальны и сдержанны, принимают решения рассудочно. Женщины эмоциональны, импульсивны, опираются на хитрость. Отношение к другим людям у мужчин более прямолинейное, у женщин - гибкое. Реакция на критику в первом случае агрессивная, во втором - спокойная...

В классической гендерной модели мужчины ориентируются на силу и интеллект, а женщины на мягкость и знание (считается ведь, что девочки отличницы потому, что зубрят, а мальчики - потому что мельком глянули в книжку и ловко выкрутились). Мужчины стремятся к лидерству, пребывают "в активном поиске". А женщины - это про стабильность и миротворчество.

В литературе можно встретить и очень едкие характеристики: мол, женщинам-работницам свойственны необязательность, симуляция активной трудовой деятельности, склонность распространять сплетни, завистливость и соперничество, преувеличенное восприятие всего на свете, изменчивость настроения... Конечно, это не более чем стереотипы.

Но гендерная специфика действительно существует. Это не столько врожденные свойства, сколько приобретенные. Все идет от традиций воспитания: мальчик должен постоянно доказывать свою маскулинность, а девочка - она априори королевна...

Если зарплата большая, а морально-психологический климат в коллективе некомфортный, то мужчина там продержится дольше. А женщина обидится: "Меня здесь не понимают" - и уйдет. Если руководитель дал непонятное задание, то она постарается максимально подробно выяснить, что и как делать. В силу ответственности! А мужчина скорее положится на авось.

В трудовые коллективы мы бессознательно переносим модели взаимоотношений из семьи и школы

В трудовые коллективы мы бессознательно переносим модели взаимоотношений из семьи и школы. Есть организации семейного типа: во главе чаще всего мужчина, он решает политические вопросы, а заместитель-женщина (например, главный бухгалтер) стоит на хозяйстве. Такие организации достаточно устойчивы, потому что все понимают свои роли. Другой тип - военный: преобладают мужчины, все четко - постановка задач, KPI... И есть организации "гаремные": руководитель мужчина, большинство сотрудников - женщины. Они тепло к нему относятся, признают его лидерство в ключевых вопросах, но пользуются своим численным перевесом, эмоциональным давлением, чтобы добиться своего ("мы понимаем то, чего не понимает босс").

Сейчас классические гендерные модели меняются. Двуполая патриархальная семья уходит в прошлое, ей на смену приходит мать-одиночка и один-два ребенка. Даже если в этой системе появляются мужчины, дети понимают, что мама - главная. В школе тоже сплошь женщины. И ролевые модели в новом обществе - женские. И дело не в том, что мужчины ничего не делают. Просто в нынешней ситуации женщины оказываются прагматичнее и эффективнее. Они целеустремленные, динамичные, больше читают и учатся. Аудитория книг по саморазвитию - на 70 процентов женская. У бизнес-литературы этот показатель больше половины.

Женщина уже не хочет родить троих-четверых детей и годами сидеть в декрете. Она хочет разделить обязанности с мужем и строить карьеру.

Между тем привычная мужская идентичность разрушается. Лидер среди мальчиков уже не мачо с крепкими кулаками, а "ботан", который лучше всех в киберспорте. "Новая этика" подразумевает, что все прежние представления о сильных сторонах мужчин придуманы для порабощения женщин. Завтра эта этика станет доминировать.

Раньше мужчина был лидером, даже если лежал на диване. Сегодня мы имеем множество представителей сильного пола, которые не понимают, что им делать в этой жизни, если не надо охотиться и воевать. Огромное количество иждивенцев, которые годами сидят на шее женщин и не испытывают по этому поводу страданий. Он ищет себя, а женщина его кормит и одевает. А когда она устает и выгоняет такого мужчину, тот обижается - в самый трудный период бросила, подставила!

Эффективность женщин нарастает и транслируется на все более широкий спектр отраслей. Патриархат у нас и раньше был условным, а теперь эпоха даже условного патриархата проходит. В ближайшие пять лет установится производственный матриархат.

Когда женщины, особенно молодые, начинают доминировать в коллективах, они берут на вооружение мужские модели поведения. Но нередко делают это в гипертрофированном виде - чтобы доказать, что как руководители они не только не хуже, но и много лучше мужчин. Появляются инверсии классических структур - например, "гаремы", где во главе стоит женщина, а все замы - мужчины, причем их это не задевает. Как ни странно, они с удовольствием отдают бразды правления, если получают взамен заботу и внимание.

Стиль управления у мужчин и женщин отличается. В классическом варианте мужчина рационально ставит задачи и жестко требует их исполнения, а женщина проявляет эмпатию: мотивирует сотрудников, замечает, когда кому-то плохо, и не забывает спросить, почему. Эти стили можно условно назвать "казарма" и "санаторий". Именно поэтому мужчинами-руководителями чаще гордятся, а женщин-руководителей чаще любят.

И я бы предостерег дам как раз от перехвата маскулинных стратегий управления. Женщины-руководители сегодня стараются быть максимально рациональными и целеустремленными. Но забывают о том, что эмпатия - тоже сила. Не стоит отказываться от этого чисто женского ресурса!