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11.03.2021 22:22
Рубрика: Экономика

Индивидуальные дома стали точкой роста

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Рекордсменом по темпам роста объемов строительства в 2020 году стали Ямало-Ненецкий АО и Брянская область, где показатели выросли в полтора раза, в другом конце списка - Севастополь, Якутия и Архангельская область (без автономных округов) - там строительство упало вдвое. Такие скачки связаны с тем, что учитывается нежилое строительство, и ввод масштабного объекта годом ранее может позже "уронить" объемы стройки, объясняют в ДОМ.РФ. К примеру, в Якутии падение может быть связано с завершением строительства газопровода "Сила Сибири" в 2019 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В строительстве жилья разброс не меньше. Формальный лидер - Ненецкий АО, где построено более чем в два раза больше жилья, чем годом ранее, но это объясняется очень небольшим числом новостроек (21 тыс. кв. м за год). Среди реальных передовиков - Орловская область и Сахалин. В целом ввод жилья оказался меньше, чем в 2019 году, на 1,8%. "После введения эскроу-счетов и падения доходов населения девелоперы начали уходить из регионов с низкой маржинальностью и концентрироваться на регионах с доходами населения выше среднего. Кроме того, часть мелких застройщиков полностью ушла с рынка, так как они не смогли подстроится под новые правила", - считает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Цены на жилье заметно выросли практически повсеместно под влиянием подорожания металла и других стройматериалов, ослабления рубля. На Дальнем Востоке в дефиците площадки под комплексную застройку, с инженерной и социальной инфраструктурой, что увеличивает себестоимость строительства. Наибольшее давление на цены испытывали регионы с наименьшим количеством активных проектов (готовых к сдаче или в фазе строительства), отмечал Банк России. Больше всего стоимость метра подскочила в Северной Осетии, Амурской, Хабаровской и Тульской областях (а в целом по России - на 12% на новостройки), снизились цены, да и то незначительно, в Ингушетии и Еврейской автономной области. "Основная волна роста цен на новостройки прошла, в 2021 году мы будем наблюдать хвост от этой волны в виде продолжающего роста цен, но с меньшими темпами", - считает менеджер группы по оказанию услуг в сфере недвижимости "Делойт" в СНГ Сергей Чемерикин.

Массовая вакцинация должна повлиять на дальнейшее восстановление экономики и жилищного строительства в частности, считает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. "Мы уже сейчас отмечаем позитивные сигналы. По итогам января ввод многоквартирного жилья составил 3,1 млн кв. м, что на 14% больше аналогичного показателя за январь 2020 года. Седьмой месяц подряд растут запуски новых проектов многоквартирного строительства. В частности, в феврале запущено 2,6 млн кв. м новых проектов - на 55% больше, чем в феврале 2020 года. Важно сохранить эту динамику, для этого меры поддержки спроса на жилье должны принять долгосрочный характер", - говорит он.

Только в "РГ"

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ:

Фото: Сергей Михеев

- Несмотря на значительный спад во II квартале, связанный с пандемией коронавируса, в целом по итогам года наблюдается минимальное снижение ввода жилья. Отмечу, что по индивидуальному жилищному строительству наблюдается незначительный рост ввода, и мы видим ИЖС как нашу точку роста и в дальнейшем. При этом обращу внимание, что данные ввода по итогу года могут быть скорректированы Росстатом в ближайшие месяцы. В прошлом году данные на январь были на уровне 80,7 млн кв. м, то есть фактически совпадали с нынешними результатами, а в дальнейшем выросли на 1,7 млн кв. м.

Восстановление уровня ввода на уровень, сопоставимый с прошлогодним, стало возможно благодаря мерам по поддержке рынка, которые были разработаны и утверждены еще весной. Хочу особенно отметить, что даже с учетом всех сложностей 44 региона ввели в 2020 году больше жилья, чем годом ранее.

Важно и то, что благодаря принятым мерам мы наблюдаем значительный рост (+39%) новых проектов во втором полугодии 2020 года. Особенно очевидным рост стал в четвертом квартале, после принятия решения о продлении программы льготной ипотеки до середины 2021 года - количество новых проектов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось на 80%. Это позволит создать заделы для дальнейшего выполнения амбициозного плана по строительству 1 млрд кв. м жилья к 2030 году.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Орловская область СЗФО Ненецкий АО ЮФО Севастополь УрФО ЯНАО СЗФО Архангельская область

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