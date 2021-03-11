Ректор воронежского вуза задержан за поборы с подчиненных

В Воронеже возбуждено уголовное дело на временно исполняющего обязанности руководителя крупного вуза. Его подозревают в попытке присвоения денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения (части 3 статей 30 и 160 УК РФ).

По версии следствия, в марте врио ректора сообщил подчиненным о необходимости передать ему часть полученных ими премий. Якобы вознаграждение было специально начислено с превышением для возможности возврата. Мужчина получил от сотрудников порядка 880 тысяч рублей наличными и был задержан на месте преступления сотрудниками СКР и ФСБ, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как уточнил "РГ" источник в силовых структурах, речь о 40-летнем и.о. ректора агроуниверситета Алексее Попове. Он признал вину.