По данным на начало нынешнего года, россияне вложили 570 миллиардов рублей в акции иностранных компаний. В настоящий момент западные рынки в сравнении с российским имеют ряд преимуществ: большие ликвидность и разнообразие, четкие графики выхода отчетности и выплат дивидендов. Открывается все больше брокерских счетов, инвесторы ищут выгодные вложения.

Существенное влияние на текущую ситуацию оказала пандемия: рост инфляции, локдаун, резкое ухудшение ситуации с безработицей, снижение курса рубля. Все это негативно сказалось на настроениях в обществе и не прибавило веры в отечественные компании. Скорее всего, при активном IPO российские акции имели бы большой спрос, даже несмотря на то что не все инвесторы позитивно относятся к первичным размещениям. Стоит добавить, что в 2020 году ввели закон о налогообложении процентов по вкладам свыше одного миллиона рублей. Не все поняли нововведения и начали забирать деньги из банков, а со снижением ключевой ставки уменьшилась и доходность вкладов.

С ростом спроса на доллары и евро курс рубля слабеет, а отток валютных клиентов негативно сказывается на банковской системе. Это приводит к усилению влияния мировых рынков на российскую экономику и к снижению налоговой доходности государства. Центробанк разработал план по возвращению капитала внутрь страны, но на данном этапе это существенно усложнило процесс выхода физлиц на иностранные рынки. Также в программу входит защита профессиональных участников от возможных претензий дилетантов.

Есть и положительная тенденция - повышение уровня финансовой грамотности за счет интереса к фондовому рынку. Перед тем как начать зарабатывать с помощью того или иного инструмента, необходимо изучить все тонкости и нюансы. В свободном доступе множество практической информации, благодаря которой разобраться в инвестировании сможет большое количество заинтересованных в этом людей.

Всегда лучше приобретать акции компаний разных стран и отраслей

По каким причинам инвесторы могут вкладывать в российские бумаги с осторожностью? Это связано в первую очередь с низкой ликвидностью и небольшими объемами торгов на нашем рынке. В целом его можно охарактеризовать как спонтанный и непредсказуемый. И к тому же инвесторы хотят защититься от обвала курса рубля валютными вложениями. Те же, кто потенциально заинтересован в покупке акций и облигаций, возможно, просто не хотят разбираться с юрисдикцией. При этом брокеры предлагают счет с доступом как на российский рынок, так и на американский, азиатский и европейский.

В качестве еще одной причины можно выделить диверсификацию. Многие участники рынка говорят о том, что более 10 процентов портфеля не нужно размещать в одну позицию - то есть для инвестора лучше приобретать акции компаний разных стран и отраслей.

По недавним заявлениям Центробанка, поток инвестиций через российские биржи существенно увеличился. На данный момент доля вложений в акции зарубежный компаний составляет всего семь процентов. Это хорошее соотношение с дополнительной диверсификацией.

В целом за 2020 год количество частных инвесторов увеличилось на 4,7 миллиона. Во многом на такое рекордное число повлияли высокая волатильность вследствие пандемии и снижение котировок акций. Для дальнейшего увеличения объема отечественного рынка также важно продолжать двигаться в сторону упрощения выхода на биржу - то есть внедрять современные цифровые технологии и развивать удобные мобильные приложения. Кроме того, положительное влияние может оказать увеличение размера суммы для налогового вычета на ИИС. Сейчас это 13процентов от любой внесенной суммы, которые не могут превышать 52 тысячи рублей. Вероятно, при увеличении лимитов налоговых отчислений количество новых ИИС существенно вырастет. Тенденция к этому уже есть, ведь, например, в 2019 году было открыто в четыре раза меньше счетов.

Инвесторы, которые вкладываются в иностранные акции, могут понести убытки из-за коррекций на мировых рынках

Помимо вышеперечисленных мер есть и более существенные. Во-первых, повышение стабильности курса рубля. Достичь этого можно путем валютного РЕПО, сокращения нефтедобычи, снижения количества закупок золота Центробанком, а также с помощью повышения ключевой ставки.

Во-вторых - минимизация роли государства в процессах инвестирования. Например, с существующим сейчас риск-портфелем клиентов брокеров необходимо указывать предельный процент просадки портфеля, но биржевой инструментарий не позволяет делать настолько точного прогнозирования, а формат и содержание экзамена, который требуется сдавать управляющим, на данный момент вызывает у специалистов много вопросов.

И наконец, в-третьих - активное проведение IPO российских компаний. Замечу, что в 2021 году некоторые известные крупные компании планируют первичное размещение акций на американской, московской и лондонской фондовых биржах. Несмотря на все сложности с подготовкой документации, это очень правильный тренд.

Инвесторы, которые вкладываются в иностранные акции в попытках защититься от снижения курса рубля, могут понести убытки из-за коррекций на мировых рынках. Также на сегодня присутствует опасность формирования финансовых пузырей. При эффективной политике нашего государства в плане минимизации контрольных функций и стабилизации курса отечественной валюты доля покупок акций российских компаний будет продолжать увеличиваться. В конечном счете это положительно повлияет на многие аспекты экономики.