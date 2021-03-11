В Тульской области создана межведомственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств аварий на водоводах и отключений воды. Комиссия будет также оценивать оперативность действий должностных лиц и при необходимости подавать предложения по привлечению виновных к ответственности. Уже первые расследования показали, что проблема не только в изношенности трубопроводов.

Февраль в регионе оказался печально щедрым на коммунальные аварии. Только в областном центре - более 20 отключений воды в связи с аварийными и ремонтными работами на водоводах. Последние выходные месяца, кажется, стали точкой невозврата: аварии на системах водоснабжения, случившиеся сразу в нескольких городах и оставившие без воды в общей сложности 25 тысяч человек, показали: дальше так быть не должно. В тот же день последовали жесткое заявление главы региона Алексея Дюмина "Не хотелось бы махать шашкой сейчас, но головы полетят", первые дисциплинарные взыскания и создание межведомственной комиссии, которая выяснит причины участившихся крупных аварий.

Уже к началу марта комиссия проанализировала ситуации в шести муниципалитетах. Выяснилось, что проблема не только в ржавых трубах, хотя их износ, конечно, велик. По словам зампредседателя регионального правительства Элеоноры Шевченко, в городе Донском и поселке Болохово Киреевского района порывы произошли из-за перебоев в электроснабжении. Прокуратуре и Ростехнадзору поручено разобраться в причинах скачков напряжения на Новомосковской ГРЭС, которые дважды привели к отключению воды в Донском.

В Болохово также случилась утечка в подвале многоквартирного дома: "не было принято своевременное решение о снижении давления в водоводе". Пока ее устраняли, водоснабжение было остановлено. Заодно выяснилось, что в Болохово и Алексине попросту нет аварийных бригад - ремонтники приехали в свой выходной день через три часа после сообщения об аварии. Официально это называется "подготовкой к началу работ".

При ликвидации аварий в городах Алексине, Веневе и Узловой пришлось отключать воду чуть ли не у всего населения. Причина банальна: нет запорной арматуры, чтобы можно было вычленить поврежденный кусок и не лишать водоснабжения весь город. Никто не подумал о такой возможности? Денег на задвижку не хватило? Или решили, что и так сойдет - люди подождут.

В итоге главы администраций Алексина и Болохово привлечены к дисциплинарной ответственности. Деятельность всех ответственных лиц в Болохово и Алексине будут разбирать также на уровне министра по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области. "Граждане не должны страдать из-за неповоротливости администрации и ресурсников", - подчеркнул Алексей Дюмин.

Коммунальщики говорят, что, ставя заплатки на старые трубы, проблему не решить - надо менять водоводы секциями. К слову, как пояснила Элеонора Шевченко, трубы в регионе меняют. Так, с 2018 года идет "системная работа по замене сетей водоснабжения". За три года на это направлено 400 миллионов рублей. В этом году на замену труб в девяти муниципальных образованиях в бюджете заложено 150 миллионов. И пресловутые задвижки тоже купят: губернатор поручил региональным Министерствам финансов и ЖКХ выделить средства на установку запорной арматуры в пяти муниципальных образованиях, а главам администраций - провести все работы до начала отопительного сезона.

Между тем

Распоряжением губернатора Тверской области глава Нелидовского городского округа Владимир Пашедко отрешен от должности в связи с совершением действий, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина.

К сожалению, комментария правительства Тверской области по поводу увольнения чиновника со столь серьезной формулировкой корреспонденту "РГ" получить пока не удалось, однако известно, что этому предшествовала критическая ситуация с теплоснабжением городского округа. 25 февраля там даже был введен режим ЧС.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Нелидовского городского округа, причиной принятия решения о ЧС стало "отсутствие возможности формирования запаса топлива - топочного мазута и сжиженного углеводородного газа - для выработки тепловой энергии на источниках теплоснабжения". Из-за чего 25 февраля с 14.00 параметры теплоносителя, исходящего с котельных, были снижены, а проще говоря - батареи в квартирах стали остывать.

Власти Нелидова объяснили проблемы тем, что муниципальное предприятие, обеспечивающее город теплом, серьезно закредитовано, отчего поставщики топлива на объявленные им торги просто не выходят. Однако, несмотря на сложности, предприятие в этом отопительном сезоне приобрело мазута и сжиженного газа на 124 миллиона рублей. Кроме того, на эти же цели 165 миллионов рублей было выделено из бюджета округа. При этом постоянно растущая рыночная стоимость мазута сейчас уже почти в два раза выше той, что заложена в тариф.