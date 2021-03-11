Средний уровень конкуренции в ЦФО - пять человек на место

С начала года эксперты отмечают повышение активности на рынке труда как со стороны работодателей, так и соискателей.

За два первых месяца 2021 года самыми популярными у работодателей ЦФО стали специалисты профессиональной области "Продажи" - число таких предложений составило 28 процентов от общего количества вакансий на портале hh.ru в округе. Работодатели приглашают на работу продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, администраторов и директоров торговых точек, кассиров, клиентских менеджеров. Средняя предлагаемая в вакансиях заработная плата в этой профессиональной области за январь - февраль составила 32 тысячи рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла почти на семь процентов (30 тысяч рублей).

Вторыми по популярности в ЦФО стали специалисты производственной и сельскохозяйственной сфер - таких вакансий 14 процентов от их общего числа. Требуются операторы производственных линий, менеджеры по качеству, логисты, инженеры, комплектовщики, упаковщики, мастера, контролеры - востребованы специалисты абсолютно разного уровня и квалификации. Кстати, по сравнению с началом 2020 года число предложений в области "Производство/ Сельское хозяйство" выросло более чем в два раза, а средний предлагаемый уровень дохода составил 37,5 тысячи рублей - здесь также отмечена положительная динамика к прошлому году в семь процентов.

В первой тройке и рабочие - 12 процентов всех предложений на hh.ru в ЦФО. Востребованность таких специалистов на фоне их дефицита - общероссийский тренд. Грузчики, наладчики, механики, упаковщики, разнорабочие, электрики, операторы станков, монтажники, сварщики, сборщики - это далеко не весь перечень тех, в ком остро нуждается сегодня практически каждый работодатель. Заработные платы рабочих растут год от года, за последние пять лет они увеличились в два раза, а по сравнению с уровнем 2020-го средний предлагаемый уровень оплаты труда в округе вырос на 10 процентов (с 29,5 тысячи рублей до 32, 5 тысячи).

Средний уровень конкуренции в ЦФО - пять человек на место

Сфера транспорта и логистики на четвертом месте рейтинга с показателем в 10 процентов от общего числа вакансий. Компаниям ЦФО нужны водители-курьеры, экспедиторы, комплектовщики, диспетчеры, операторы, специалисты ВЭД, специалисты руководящего звена - директора, руководители региональных филиалов. Здесь динамика предлагаемых средних заработных плат составила более 17 процентов по отношению к январю-февралю прошлого года - с 31,9 тысячи рублей до 37,5 тысячи. Замыкают пятерку лидеров специалисты сферы информационных технологий, которые на волне популяризации удаленной работы стали еще более востребованы.

Что касается соискателей ЦФО, то за прошедшие два месяца нового года они чаще всего размещали и обновляли резюме в таких сферах, как "Продажи" - 15 процентов от общего количества резюме на hh.ru в округе, "Производство/ Сельское хозяйство" (девять процентов), "Административный персонал" (восемь процентов), "Транспорт/Логистика" (семь процентов) и "Бухгалтерия/ Управленческий учет" (шесть процентов). Интересно, что в 2020 году пятерка профессиональных областей-лидеров была аналогичной.

Сегодня средний уровень конкуренции в ЦФО - пять человек на место. Работодателю есть из кого выбирать, а кандидатам не приходится вести жесткую борьбу за рабочее место.