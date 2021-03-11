Столичный центр "Моя карьера" поможет студентам найти работу

Новости

В Болгарии построили роскошную "копейку" 10:00
К выходным в Москву придет потепление 09:54
В Кургане прооперировали новорожденного с гидроцефалией 09:51
В Крыму сочли "клоунским междусобойчиком" встречу западных стран в ООН 09:47
В Петербурге на "зеленой" ветке метро произошло задымление 09:42
СМИ могут начать штрафовать за неупоминание о запрете террористов 09:40
В Эстонии готовятся ввести высший уровень ЧС из-за коронавируса 09:29
Телефонный мошенник вымогал деньги у пенсионеров 09:27
В Латвии смертность выросла почти на 40 процентов 09:22
Представители разных поколений описали жертвы ради карьеры 09:20
Бирюков: Вертолеты приступили к разведке паводковой обстановки в Москве 09:09
Mitsubishi будет продавать модели Renault под своим брендом 09:00
Захарова прокомментировала обеспокоенность Twitter замедлением трафика 08:51
Эксперт развеяла миф о выгодности кредитных карт 08:50
Суточная смертность от коронавируса в Бразилии превысила 2 000 человек 08:41
Источник: Роналду может покинуть "Ювентус" летом 08:35
Чернышенко: К системе ГТО присоединились 14,5 млн россиян 08:23
В Татарстане задержан замминистра местного управления МЧС 08:14
В Забайкалье произошла серия землетрясений 07:56
Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет 07:37
Назван необычный симптом сердечного приступа 07:25
Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом" 07:10
Politico: 2020 год стал самым смертоносным в истории США 06:26
Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцинации "Спутником V" 05:36
Протестующие сожгли несколько автомобилей во французском Лионе 04:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
11.03.2021 08:30
Рубрика: Экономика

Столичный центр "Моя карьера" поможет студентам найти работу

Текст: Любовь Проценко

Центр занятости "Моя карьера" проведет 100 мероприятий и выездных встреч для студентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала: "Сегодня Москва создает множество возможностей, которые помогают молодежи реализоваться в профессии после получения образования и начать карьеру. Столичный департамент труда и соцзащиты поддерживает выпускников вузов, предлагая не только свои программы стажировок, но и специальные условия в центрах занятости. Для помощи в адаптации студентам на современном рынке труда специалисты центра занятости "Моя карьера" по программе поддержки молодежи проведут в этом году 100 выездных встреч и мероприятий со студентами и выпускниками столичных вузов и колледжей".

В центре "Моя карьера" стартует бесплатный курс "Акселератор самозанятости"

Чтобы познакомить будущих специалистов с рынком труда, эксперты центра "Моя карьера" и в этом году продолжат серию выездных встреч со студентами колледжей и вузов. Полторы тысячи студентов могут принять участие в выездных мероприятиях центра "Моя карьера". Ребятам расскажут об актуальных вакансиях, молодежных программах и услугах центра. В 2020 учебном году уже состоялось 45 мероприятий по поддержке молодежи. Всего в них приняли участие порядка 1000 студентов. Молодых москвичей знакомили с сервисами центра, оказывали поддержку и давали рекомендации по поиску подходящей работы.

В этом году центр "Моя карьера" проведет выездные мероприятия в разных учебных заведениях. Среди них - Государственный университет управления, Московский педагогический государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Российский государственный университет имени Косыгина, Московский социально-педагогический институт. Вузы, заинтересованные в проведении карьерных мероприятий для студентов, могут обращаться в центр "Моя карьера" по телефону +7 (495) 870 4444 или по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Помимо выездных встреч, центр занятости "Моя карьера" запускает программу "Код карьеры" для студентов и выпускников вузов. Это серия мероприятий, где в течение двух недель молодые люди приобретут практические навыки собеседования, научатся объективно оценивать себя и свои возможности при поиске работы. Эксперты центра помогут учащимся составить резюме, расскажут о правилах поведения на первой деловой встрече, а также помогут с выбором профессии, учитывая специальность молодого соискателя. Всего в 2021 году планируется провести около 10 таких интенсивов. Презентация программы состоится 16 марта в центре занятости. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

В центре занятости "Моя карьера" комплексно сопровождают молодых жителей столицы на всех этапах: от подбора вакансии до завершения испытательного срока. Также разработаны адаптированные программы: выездные и онлайн-встречи со студентами, специализированные ярмарки вакансий для молодежи, индивидуальные и групповые консультации, профориентационные встречи.

В регионах Экономика Работа Занятость Общество Образование Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Глава ЦБ предложила продлить льготную ипотеку только в 24 регионах РФ
Захарова прокомментировала обеспокоенность Twitter замедлением трафика
Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет
Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля
Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцинации "Спутником V"
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты