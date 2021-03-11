Столичный центр "Моя карьера" поможет студентам найти работу

Центр занятости "Моя карьера" проведет 100 мероприятий и выездных встреч для студентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала: "Сегодня Москва создает множество возможностей, которые помогают молодежи реализоваться в профессии после получения образования и начать карьеру. Столичный департамент труда и соцзащиты поддерживает выпускников вузов, предлагая не только свои программы стажировок, но и специальные условия в центрах занятости. Для помощи в адаптации студентам на современном рынке труда специалисты центра занятости "Моя карьера" по программе поддержки молодежи проведут в этом году 100 выездных встреч и мероприятий со студентами и выпускниками столичных вузов и колледжей".

Чтобы познакомить будущих специалистов с рынком труда, эксперты центра "Моя карьера" и в этом году продолжат серию выездных встреч со студентами колледжей и вузов. Полторы тысячи студентов могут принять участие в выездных мероприятиях центра "Моя карьера". Ребятам расскажут об актуальных вакансиях, молодежных программах и услугах центра. В 2020 учебном году уже состоялось 45 мероприятий по поддержке молодежи. Всего в них приняли участие порядка 1000 студентов. Молодых москвичей знакомили с сервисами центра, оказывали поддержку и давали рекомендации по поиску подходящей работы.

В этом году центр "Моя карьера" проведет выездные мероприятия в разных учебных заведениях. Среди них - Государственный университет управления, Московский педагогический государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Российский государственный университет имени Косыгина, Московский социально-педагогический институт. Вузы, заинтересованные в проведении карьерных мероприятий для студентов, могут обращаться в центр "Моя карьера" по телефону +7 (495) 870 4444 или по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Помимо выездных встреч, центр занятости "Моя карьера" запускает программу "Код карьеры" для студентов и выпускников вузов. Это серия мероприятий, где в течение двух недель молодые люди приобретут практические навыки собеседования, научатся объективно оценивать себя и свои возможности при поиске работы. Эксперты центра помогут учащимся составить резюме, расскажут о правилах поведения на первой деловой встрече, а также помогут с выбором профессии, учитывая специальность молодого соискателя. Всего в 2021 году планируется провести около 10 таких интенсивов. Презентация программы состоится 16 марта в центре занятости. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

В центре занятости "Моя карьера" комплексно сопровождают молодых жителей столицы на всех этапах: от подбора вакансии до завершения испытательного срока. Также разработаны адаптированные программы: выездные и онлайн-встречи со студентами, специализированные ярмарки вакансий для молодежи, индивидуальные и групповые консультации, профориентационные встречи.