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Рубрика: Экономика

Жар карманы тянет

Светлана Разворотнева: Нам продают тепла больше, чем нужно
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 51(8402)
Коммунальные расходы граждан можно снизить примерно на 30%, уверена председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль", руководитель Центра защиты прав москвичей Светлана Разворотнева. Об этом она 10 марта говорила на встрече с представителями общественных организаций южных районов Москвы.
Светлана Разворотнева считает, что законодательство в сфере ЖКХ пора менять. Фото: пресс-служба НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева считает, что законодательство в сфере ЖКХ пора менять. Фото: пресс-служба НП "ЖКХ Контроль"
Светлана Разворотнева считает, что законодательство в сфере ЖКХ пора менять. Фото: пресс-служба НП "ЖКХ Контроль"

Этой зимой морозы в столице стоят такие, что коммунальщики то и дело добавляют в систему тепла. Тепло же - самая дорогая строка в коммунальной платежке, поэтому расходы граждан на оплату услуг ЖКХ выросли. Вот в Центр защиты прав москвичей и потянулись горожане с жалобами: "У нас очень жарко, а управляющая компания на просьбы убавить отопление не реагирует. Живем с открытыми форточками, платим за отопление улицы".

Платежи за ЖКХ могут стать меньше

"Многие действительно получают тепла столько, сколько им не нужно", - согласна Разворотнева. Если дом хорошо подготовлен к зиме - утеплен фасад, исправны доводчики входных дверей, нет щелей в подъездных дверях и окнах, а в квартирах в окна не дует, в максимальной теплоподаче необходимости нет. Максимум вообще рассчитан на аномальную погоду, а минус 20 зимой в Москве - разве аномалия? Но почему тогда коммунальщики все добавляют батареям жару?

Перестань они это делать, жаловаться прибегут те, кому холодно. Таких в любом доме всегда больше. Жителям первого этажа холодно из-за заедающего доводчика, угловые квартиры страдают от неутепленных фасадов, а курящие в общем коридоре соседи вынуждают держать открытыми подъездные окна. Будь в квартирах тепловые счетчики - они позволили бы рачительным хозяевам не переплачивать за тепло, но, к сожалению, в большинстве старых домов разводка тепловой системы не позволяет их ставить. А общедомовой счетчик выдает лишь общее количество потраченного тепла, которое потом поровну разбрасывают на всех жильцов.

"Проблему решила бы установка в доме оборудования погодного регулирования и энергосбережения. Прибора, который работает по принципу русской печи - сначала накапливает тепло, потом долго его отдает", - рассказывает Светлана Разворотнева. Жителям домов, в которых эти приборы работают, незнакома проблема перетопа. Правда, удовольствие это недешевое. "Но есть же постановление правительства РФ N 18 от 25.01.2011 года, которое определяет требования к энергоэффективности зданий. В нем говорится, что собственники, которые провели энергоэффективный капремонт жилого дома, могут получить субсидию от Фонда содействия реформированию ЖКХ", - подсказывает руководитель Центра защиты прав москвичей. Но тут же уточняет: только получить субсидию непросто - сначала нужно обратиться в местный орган власти, потом в региональный... "Нужно законом прописывать прямую поддержку населения в этом вопросе. А также обязанность управляющих компаний информировать собственников о подобных вещах. Сейчас УК выгоднее списывать на жильцов теплопотери, возникающие из-за собственных недоработок.

По словам Разворотневой, законодательство в сфере ЖКХ давно нуждается в корректировках. Два из трех вопросов, с которыми граждане идут в Центр защиты прав москвичей, так или иначе касаются жилищно-коммунального хозяйства, и назрела пора их решать. "В этом году состоятся выборы в Государственную Думу. Я приняла решение баллотироваться по избирательному округу N 201. Сама здесь живу, работаю и по опыту понимаю, что нужно поменять в законодательстве", - резюмирует Светлана Разворотнева.

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