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11.03.2021 09:07
Рубрика: Общество

Уже 11 виртуальных лабораторий доступны в МЭШ столичным школьникам

Текст: Любовь Проценко
Новые лаборатории помогут школьникам познакомиться с основами схемотехники, узнать больше о мобильных и промышленных роботах.

В библиотеке "Московской электронной школы" появились две новые лаборатории по технологии: "Построение логических схем" и "Моделирование роботов". С их помощью школьники будут практиковаться в конструировании, программировании и проведут увлекательные эксперименты. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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""Московская электронная школа" - это настоящая образовательная экосистема для учащихся, агрегатор образовательных продуктов и сервисов. Один из самых популярных и востребованных видов контента в МЭШ - виртуальные лаборатории. Это по-настоящему качественный и современный инструмент для развития навыков учеников как в школе, так и дома. Каждая новая лаборатория - это виртуальное пространство, в котором ребята могут попробовать свои силы в самых актуальных компетенциях, таких как робототехника и программирование микросхем", - рассказала она.

В виртуальном пространстве лаборатории "Моделирование роботов" учащиеся смогут не только сконструировать и запрограммировать мобильных и промышленных роботов, но и создать испытательный полигон для их тестирования в условиях, приближенных к чемпионатам и олимпиадам по компетенциям, связанным с робототехникой. Для этого в лаборатории есть необходимые механические и интерьерные элементы, а также набор специальных датчиков для обнаружения роботом препятствий, особенностей освещения и окраски элементов пространства. Испытательный полигон может быть сконструирован не только на плоскости: возможно создание многоуровневых конструкций с различными подъемами: наклонные плоскости, винтовые лестницы. В виртуальной лаборатории доступны автономные режимы работы, а также режимы дистанционного управления с пульта, что позволит организовать увлекательные соревнования по робототехнике.

В виртуальной лаборатории "Построение логических схем" учащиеся погрузятся в мир схемотехники, где комбинации простейших логических элементов позволяют создавать базовые элементы микропроцессоров. Усложняя шаг за шагом поставленную задачу, проверяя таблицы истинности, проводя эксперименты, пользователи лаборатории знакомятся с дискретной математикой, алгеброй логики и схемотехники. Полезна она будет и учителям, преподающим технологию и информатику - от азов до инженерных и ИТ-классов.

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Как и в ранее опубликованных лабораториях, разработчики создали систему подсказок, видеоинструкций, а лабораторию "Построение логических схем" дополнили коллекцией базовых схем для первых проектов по схемотехнике.

Чтобы приступить к занятиям в виртуальных лабораториях, нужно зайти в Библиотеку "МЭШ" под своей учетной записью и на стартовой странице выбрать раздел "Каталог", а затем "Лаборатории". Далее необходимо нажать на интересующую лабораторию и запустить программу.

Библиотека "МЭШ" - сервис проекта "Московская электронная школа", разработанный столичным Департаментом образования и науки совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы. На ресурсе размещено почти 53 тысячи сценариев уроков, девять тысяч видеоуроков, свыше 1700 электронных учебных пособий, 348 учебников, более 135 тысяч образовательных интерактивных приложений, девять уникальных виртуальных лабораторий, 245 произведений художественной литературы.

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