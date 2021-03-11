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11.03.2021 21:03
Рубрика: Культура

Любви бессмертное дыханье

В дни памяти Тараса Шевченко в России читали его стихи на русском и украинском
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
В Москве подвели итоги Международного творческого конкурса современных поэтов в память о Тарасе Шевченко.
Фото: Павел Смертин/ТАСС Фото: Павел Смертин/ТАСС
Фото: Павел Смертин/ТАСС

Март - месяц необходимых воспоминаний об украинском "наше все". Поэт, начавший украинскую поэзию, родился 9 марта, а умер 10. В этом году исполняется 207 лет со дня его рождения, и 160 лет со дня смерти. На Украине обе даты отметили, по словам профессора Национальной академии изобразительных искусств и архитектуры Украины, автора проектов Государственных музеев Т.Г. Шевченко в Киеве и Каневе Ларисы Скорик, только возложением цветов к памятнику. В России подвели итоги международного поэтического конкурса стихов на русском и украинском языках, и начали разговор, возвращающий Шевченко актуальность, современность и планетарное звучание.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Начав говорить о поэте на чистом украинском языке, директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля, профессор РГГУ Дмитрий Бак, сравнил великого русско-украинского стихотворца с Кольцовым, Лермонтовым, Некрасовым и Тютчевым. С Кольцовым, потому что Шевченко был поэтом-самородком, "которым говорила сама украинская природа"; с Лермонтовым, потому что по страстности и обнаженности чувств украинский классик доходил до лермонтовского накала; с Некрасовым, потому что был человеком, у которого болело сердце от того, что он видит вокруг; а с Тютчевым, потому что Шевченко также был поэтом-философом и историософом. В общем, столь распределенные в русской литературе поэтические функции, в украинской собрались "паки и паки" в фигуре Тараса Шевченко.

Процитировав - снова на украинском - "И вырос я в чужом краю,/ И вот седею на чужбине", Бак остроумно заметил, что Шевченко пишет "на Украину", а не "в Украину", и подчеркнул, что прозу он писал на русском.

В разговор о поэте включилась украинская сторона, "Русский дом" на Украине" ( Российский центр науки и культуры) напомнил образ поэта в фильме "Братство", а сыгравший в этом фильме роль киевского губернатора Ивана Фундуклея актер Алексей Колесник представил участников встречи.

Заслуженная артистка Украинской ССР, художественный руководитель и основатель Киевского театра "Серебряный остров" Людмила Лымарь вспомнила о первой половине своей жизни на российском юге, украинизированных названиях степных сел, любви отца к украинской песне, изучении стихов Шевченко в школе вместе с русскими классиками. После переезда в Киев она поставила в украинской столице моноспекталь по поэме Шевченко "Ведьма" и открыла для себя великую дружбу Тараса Шевченко с Михаилом Щепкиным, начавшим вместе с Иваном Котляревским первый украинский театр с незабываемой "Наталкой-полтавкой".

Когда студенты стали читать стихи Шевченко, это было похоже на культурное воскрешение поэта 

Лариса Скорик напомнила о дружбе Шевченко не только с Щепкиным, но и с русскими художниками и обратила внимание на "предчувствие импрессионизма" в его картинах "Сельская семья и "На пасеке".

Писатель и переводчик Владимир Каденко прочитал переведенные им на украинский язык стихи Бориса Чичибабина, чья лагерная судьба показалась ему похожей на "солдатчину" Шевченко, "несмотря на то, что между ними век".

Аспирант Института государства и права им. Корецкого Национальной академии наук Украины Николай Волошин отметил, что на Украине Шевченко "получил признание и в юридическом сообществе", как человек, создавший для украинского народа "Конституцию духовности" и прочитал "Свою Украину любите/ Любите ее …во время лютое".

Фото: РГАЛИ
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Когда эстафета вернулась к российской стороне, поэт Борис Вишневский, рассказывая о поэтическом конкурсе и предлагая конкурсантам читать свои стихи, заметил, что поэтический кризис ни в России, ни на Украине не предвидится. А народный артист России, ректор Театрального института им. Бориса Щукина Евгений Князев вспомнил начало свой актерской карьеры на киностудии им. Довженко, открытие для себя биографии известного поэта, ключевое участие в его судьбе Брюллова и Жуковского, и с радостью отметил заинтересованную готовность студентов Щукинского училища читать стихи Шевченко.

И они тут же в прямом эфире в Zoom стали читать стихи русско-украинского классика. И на наших глазах началось настоящее культурное воскрешение поэта. Студенты, наверное, лучшего театрального вуза России по всем самым безупречным правилам современного чтения - спокойно, тонко, не пафосно, умно, понимая и любя - стали читать "О, Боже милый! Как тяжко на свете" и "Поставлю хату там и садом/ Ее веселым окружу" и "Ты солнце, не свети, не грей/ Мой князь погиб, я тоже сгину", и "Любви бессмертное дыханье/ На тот свет тихий принести". И это была абсолютная кульминация. Тарас Шевченко с нами, и его у нас никогда никому не отобрать - висело в воздухе, и не собиралось оседать ни в какую злую мораль, и ни в какую злую идеологию.

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