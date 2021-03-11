В Москве мошенники выманили у пенсионерки 2,3 миллиона рублей

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 74-летней пенсионерки. По ее словам, неизвестные обманным путем завладели ее деньгами. Материальный ущерб составил свыше двух миллионов рублей.

Полицейские установили, что потерпевшей позвонила женщина и представилась ее дочерью. Она сообщила, что из-за нее погиб человек, и передала трубку мужчине, который назвался сотрудником полиции. Незнакомец сказал, что возбуждения уголовного дела можно избежать, для этого необходимо будет передать деньги через посредника, который подъедет чуть позже.

Через некоторое время приехал мужчина, которому пенсионерка передала расписку и 2 миллиона 300 тысяч рублей. Взяв деньги, гражданин ушел. Спустя некоторое время пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В 1-м Вешняковском проезде сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Коптево задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный мужчина. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.