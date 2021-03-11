В Москве усиливается дефицит квартир в новостройках

Объем предложения в массовых новостройках Москвы в феврале сократился на 9,5% и стал сопоставим с ноябрем 2015 года - и тогда, и сейчас на рынке представлено чуть менее 12 тысяч квартир. Это позволяет говорить об усилении дефицита предложения, считают риелторы.

Такая ситуация объясняется сохраняющимся высоким спросом на жилье в новостройках, который подстегивает льготная ипотека, а также низкой активностью застройщиков по выводу на рынок новых объектов, отмечают в компании "Метриум". И если за последний месяц объем предложения упал на 9,5%, то за последний год он сократился на 20,2%.

"За прошедший месяц заметнее всего уменьшилось количество многокомнатных лотов - на 29%, количество трех- и двухкомнатных лотов - на 13% и 14% соответственно, студий - на 10%, а однокомнатных - всего на 2%", - перечисляет управляющий партнер компании Мария Литинецкая.

Что касается цен на новостройки, то они в феврале выросли на 2,5%. Средняя цена квадратного метра в массовых новостройках столицы сейчас составляет почти 220 тысяч рублей.