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11.03.2021 14:22
Рубрика: Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в совершении двойного убийства 20 лет назад

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более двух десятилетий скрывался житель Южной Осетии, совершивший двойное убийство.

Фото: vesti.ru
В Северодвинске задержали мужчину, захватившего заложницу в МФО

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в сентябре 2000 года в южноосетинском селе Верхняя Кемулта злоумышленник в ходе возникшей ссоры выстрелил в своего знакомого из мелкокалиберной винтовки. На шум прибежала мать потерпевшего и попыталась отобрать оружие у нападавшего, но тот произвел два выстрела в сторону женщины и ранил ее. После этого фигурант нанес своему оппоненту несколько ударов по голове и скрылся.

От полученных травм мужчина скончался. Его мать была доставлена в медицинское учреждение, однако врачам не удалось спасти ей жизнь.

Следствием МВД Республики Южная Осетия возбуждено уголовное дело. Мужчине инкриминируется совершение убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия. В 2000 году обвиняемый был объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники ГУУР МВД России установили, что фигурант сменил паспортные данные и скрывается на территории Московского региона.

Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел РФ и Республики Южная Осетия, Главного управления МВД России по Москве при участии Росгвардии задержали 47-летнего злоумышленника в Москве.

Эта информация передана инициатору розыска. В отношении мужчины проводятся необходимые процессуальные действия.

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