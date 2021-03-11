В Можайске задержали торговавшего героином таксиста

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 27-летний гражданин одной из республик Средней Азии работал в такси и одновременно занимался распространением наркотиков путем закладок. Он был задержан при очередной попытке реализации запрещенных веществ возле одного из домов на улице Академика Павлова в Можайске.

На месте происшествия был обнаружен сверток с порошкообразным светлым веществом. В результате химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством - героином.

В ходе осмотра места жительства гастарбайтера в ванной комнате в сантехническом люке полицейскими было изъято еще 76 свертков с аналогичным содержимым.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30, статьей 228.1 и статьей 228.1 УК РФ.

Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.