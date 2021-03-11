Российское правительство утвердило документ, согласно которому в первом квартале 2021 года ставка утилизационного сбора на новые и подержанные автомобили увеличится на 25 процентов, а на спецтехнику - в три и более раз.

Данная мера необходима по двум причинам: в 2020 году падение рубля по отношению к доллару составило 17 процентов, а к евро - 24,1. Другой фактор, повлиявший на решение властей, - окончание действия последних активных соглашений о промышленной сборке. Они являлись исключением из правил Всемирной торговой организации, в состав которой РФ вошла в 2012 году. По условиям ВТО импортные пошлины в течение семи лет должны были снизиться приблизительно до пяти процентов. И для защиты отечественного рынка власти приняли соглашения, по условиям которых на все импортируемые автомобили накладывался фиксированный сбор.

Согласно планам Минпромторга, благодаря увеличению утилизационного сбора удастся эффективно стимулировать спрос на российском авторынке, а именно: продолжить внедрение программ льготного автокредитования и лизинга, а также скидок на приобретение газомоторной техники.

В настоящее время большинство автомобилистов опасаются повышения стоимости импортных машин, поскольку размер утильсбора закладывается в финальную цену авто. Ожидание роста цен вполне оправданно, так как ставки утилизационного сбора уже увеличивали в начале прошлого года. Тогда повышающие коэффициенты в зависимости от объема двигателя транспортного средства выросли на 18,6-145 процентов. Это привело к ощутимому росту стоимости новых машин в марте - апреле 2020 года: до трех - семи процентов.

На мой взгляд, производители оперативно скорректируют прайсы, но, чтобы не допустить критического падения продаж автомобилей, цены, скорее всего, увеличат на минимально допустимый процент. Таким образом, автоконцернам удастся окупить увеличившиеся издержки и сохранить покупательский спрос.

Скорее всего, цены начнут расти в марте-апреле. Ежеквартально к прайсам может прибавляться от двух до трех процентов в зависимости от сегмента. Основная доля ввозимых в Россию машин - автомобили премиального сегмента, например некоторые модели BMW, Volvo, Jaguar, Land Rover. В первую очередь повышение утилизационного сбора отразится на их стоимости.

В наиболее выигрышном положении будут компании с высокой степенью локализации производства (Renault, Kia, Hyundai) - таким брендам рост утильсбора компенсируется государством на основании промышленных льгот. Государственные преференции на оплату утилизационного сбора получают автоконцерны, подписавшие СПИК (соглашение между частным лицом и государством). Размер компенсации зависит от уровня локализации производственных мощностей компании в стране.

Тем не менее уровень потребительского интереса на покупку автомобилей в 2021 году, скорее всего, будет несколько снижен. Причина этому - резкие изменения стоимости машин из-за курсовых колебаний в 2020-м, а также удовлетворение ажиотажного спроса во второй половине прошлого года.