В Воронежской области увеличат финансирование "народных" проектов

На проекты, подготовленные активистами территориального общественного самоуправления, Воронежская область направит 90 миллионов рублей. Это аналогично расходам 2020 года. Кроме того, лучшим муниципалитетам выделят материальное поощрение. Такое решение приняли депутаты регионального парламента.
- Департаменту по развитию муниципальных образований области будет направлено 35 миллионов рублей на поощрение городских округов и муниципальных районов Воронежской области за эффективную деятельность органов местного самоуправления, - сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.
Как отметил председатель комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций, глава областного совета по развитию ТОС Артем Зубков, прорабатывается вопрос об увеличении финансирования на реализацию народных инициатив - в том числе по благоустройству.
Тем временем общенациональная ассоциация ТОС начала прием заявок на всероссийский конкурс "Лучшая практика ТОС". На рассмотрение принимаются проекты, реализованные в 2020 году. Оценивать их будут в пяти номинациях: "Благоустройство и экология", "Физическая культура и спорт", "Художественные промыслы и развитие туризма", "Социальная поддержка населения", "Охрана памятников и объектов культурного наследия".
Как отметил Артем Зубков, как минимум 50 проектов ТОС из Воронежской области вполне могут претендовать на победу во всероссийском конкурсе.
Всего в регионе в 2020 году реализовали более 230 народных инициатив на сумму 90 миллионов рублей.