Женщины из Центральной России согласны получать меньше мужчин

На какую зарплату претендуют жители ЦФО и что им обещают работодатели, выяснили накануне Международного женского дня аналитики крупнейшей рекрутинговой платформы HeadHunter. Оказалось, что представительницы прекрасного пола готовы получать на 10-15 тысяч меньше, но виной тому вовсе не комплекс неполноценности.

Среди соискателей в Центральной России женщин и мужчин примерно равное число. Перевес если и есть, то в сторону женщин. Так, в Воронежской области их доля среди соискателей - 52 процента. Исключение составляет разве что Калужская область, где мужских резюме больше половины.

Как правило, работу ищут люди 26-45 лет. Причем в группе кандидатов постарше (от 36 лет) преобладают мужчины, а среди соискателей 25-35 лет - женщины. Каждый пятый автор резюме имеет опыт работы от трех до шести лет. Около 70 процентов имеет вузовское образование, еще 10 - неоконченное высшее.

- В целом по округу преобладание женщин-соискателей наиболее заметно в таких сферах, как "Бухгалтерия, управленческий учет", "Управление персоналом", "Наука, образование". Там им принадлежит около 80 процентов резюме. На другом полюсе - сфера "Инсталляция и сервис", где представительницы прекрасного пола составляют всего четыре процента кандидатов, - рассказала руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. - Растет доля женщин в сфере "IT, интернет, телеком": за пять лет она увеличилась с пяти до 19 процентов.

Если посмотреть, какие ожидания указывают жители ЦФО в резюме, то медианные зарплаты будут колебаться в диапазоне от 30 до 38 тысяч рублей. По России это около 40-45 тысяч - за счет высокой планки москвичей и петербуржцев. Гендерная разбивка показывает, что мужчины в Центральной России претендуют примерно на 40 тысяч, женщины - на 30. Разница в зависимости от региона составляет 30-40 процентов. Выбиваются из общего ряда белгородцы и липчане: у них ожидания отличаются на 13 и 15 тысяч рублей, или на 50 и 60 процентов соответственно.

Женщины останавливают карьеру на время декрета и, выходя из него, догоняют мужчин

- Однако такой разрыв связан не с тем, что женщины меньше себя ценят, - подчеркнула Мария Игнатова. - В подавляющем большинстве случаев он объясняется тем, что женщины останавливают свою карьеру на время декрета и, выходя из него, по сути догоняют мужчин. При этом не все матери готовы настолько вкладываться в работу, насколько это могут делать отцы. Они готовы получать меньше, но иметь больше свободы в распоряжении временем.

Работодатели этот расклад поддерживают, судя по медианным значениям в приглашениях, которые они делают соискателям на платформе. Например, в Тульской и Калужской областях женщин звали на 30 тысяч, мужчин - на 40, в Курской и Тамбовской - на 25 и 35, в Брянской - на 27 и 37,5. Самый маленький разрыв, около семи тысяч рублей, наблюдался в Смоленской области.

- Мы не знаем, сколько потом реально получают кандидаты, ведь зарплаты могут корректировать по итогам собеседования. Но мужчин действительно чаще зовут на более высокий оклад. За последние пять этот тренд не изменился, хотя разница и стала чуть меньше, - добавила Игнатова.

Стоит иметь в виду, что предложения варьируются в зависимости от конкретных должностей. Скажем, в категории "Строительство, недвижимость" женщину могут ждать на позиции маляра, а мужчину - на должности прораба, отсюда и вилка по зарплате.

В Воронежской области соискателям сильного пола обещают самые привлекательные зарплаты в сферах "Высший менеджмент" (в среднем - 85 тысяч), "Автомобильный бизнес", "Строительство и недвижимость" и "Управление персоналом, тренинги" (50 тысяч). Максимальные предложения для женщин нашлись в таких разделах, как "Высший менеджмент" (в среднем 55 тысяч), "Строительство, недвижимость" (45 тысяч), "Инсталляция и сервис" (около 40). Равный уровень дохода, судя по приглашениям работодателей в регионе, установился в сфере "Искусство, развлечения, масс-медиа": там соискателям обоих полов готовы платить по 32,5 тысячи.

Кстати

Служба исследований hh.ru опросила более шести тысяч соискателей по всей России, чтобы выяснить главные критерии успеха. В Воронежской области более половины респондентов отметило, что успешная женщина постоянно обучается, а мужчина материально независим, уверен в себе, ставит высокие цели и достигает их. По мнению опрошенных представителей сильного пола, для достижения успеха дамам важны не только уверенность и саморазвитие, но также уход за собой, смелые задачи и семья. А вот сами дамы среди основных критериев успешности назвали материальную независимость. Умение готовить в женщинах ценит 11 процентов мужчин. Среди представительниц прекрасного пола критерием успеха это считают лишь два процента опрошенных.