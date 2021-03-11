Одной из самых пострадавших из-за коронавируса сфер стал туризм. В конце 2020 года потери этой отрасли в России оценивались в 1,5 триллиона рублей, а на восстановление ее при благоприятной ситуации эксперты давали как минимум два года. "РГ" узнала, как пережили "коронакризис" дальневосточные субъекты, которые в последние годы только начали набирать обороты в этой сфере.

Приятного аппетита!

По подсчетам приморских властей, в благополучном 2019 году регион принял около 70 процентов туристов, посетивших Дальний Восток, - пять миллионов гостей, миллион из которых - иностранные. Год вообще был рекордным для края: туристическая отрасль принесла краю более 5,1 миллиарда рублей налоговых отчислений, в этом сегменте было занято 39 тысяч человек.

Как говорит руководитель Агентства по развитию туризма Владимир Щур, в 2020 году край потерял 80 процентов турпотока. С середины марта по середину июля работа была полностью свернута - закрылись рестораны, не проводились экскурсии, простаивали автобусы. Часть гостиниц и ресторанов не пережила кризис.

- Пока границы закрыты, особые усилия мы предприняли для составления плана по развитию внутреннего туризма. Наше внимание направлено на продукты, которые в ближайшие годы будут привлекать достаточно много людей и давать вложения в экономику. Мы разработали три концепции. В первой сделали акцент на развитии гастрономического туризма. Причем рассматриваем его не только как события - фестивали корюшки, гребешка, краба и других, но и как способ повысить добычу гидробионтов, представленных на мероприятиях. Гастрономия связывает нас со всем Дальним Востоком. Я думаю, что такие фестивали можно одновременно проводить на площадках в разных регионах, - поясняет он.

Вторая и третья касаются развития исторических маршрутов туристической части Владивостока и туристско-рекреационного кластера на острове Русский.

Приморские власти сейчас делают ставку на россиян и прежде всего соседей по макрорегиону. По словам Щура, им удалось зафиксировать минимальную стоимость туров на низкий сезон, который длится до июля. Три ночи в четырех­звездочном отеле во Владивостоке - городе, знаменитом своими негуманными ценами, обойдутся в 8500 рублей для организованных туристов. Таких цен действительно еще не было. Помимо этого власти ведут переговоры с авиакомпаниями, чтобы туроператоры могли получить специальные тарифы на перелеты в приморскую столицу.

Среди других обнадеживающих новостей - грядущее открытие в мае и июле гостиниц под брендами Novotel и Okura. Последняя - строившийся десять лет со скандалами отель, который планировала взять сеть "Хайятт".

Интерес - взрывной

На Камчатке отмечают парадокс: на фоне снижения турпотока (точные цифры пока считают) произошел рост количества туркомпаний - плюс 18 к работавшим в 2019 году. Об этом рассказала министр туризма края Наталья Максименко.

Объясняет она это тем, что среди путешествовавших по полуострову в прошлом году было немало местных жителей, которые, чего раньше почти не бывало, стали заказывать экскурсии у туроператоров.

- На Камчатке мы более или менее благополучно прошли этот непростой год, возможно, благодаря мерам поддержки - как фискальным, так и монетарным. Мы всячески помогали бизнесу остаться на плаву. У нас была большая программа социальных туров, - отмечает министр.

Ситуацию спасли, конечно, не только местные. Как говорит председатель правления Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирина Седова, для туркомпаний, которые первые полгода вообще не понимали, останутся ли они на рынке, вторая половина 2020-го стала неожиданной.

Пока не будет хороших тарифов на направлениях, связывающих города Дальнего Востока, говорить о развитии межрегионального турпродукта невозможно

- Мы столкнулись со взрывным интересом к нашему региону и с конца июля по сентябрь приняли очень много российских туристов. К наплыву гостей оказалась не готова инфраструктура: нам не хватало вертолетов, катеров, мест в гостиницах - с одной стороны. С другой - наши природные объекты испытали серьезную нагрузку, - подчеркивает Седова. - Мы пришли к тому, что нужно каким-то образом ее регулировать. Сейчас взаимодействуем с природным парком "Вулканы Камчатки", чтобы объединить усилия бизнеса и природоохранных учреждений, срочно подготовить инфраструктуру на природных объектах.

Наталья Максименко считает, что дальневосточным регионам нужно взаимодействовать, чтобы привлекать туристов - жителей соседних регионов. Край продолжит работу с целевой аудиторией из Москвы и Санкт-Петербурга - до тех пор, пока границы закрыты. Но как только они откроются, край должен быть готов выйти на международный рынок.

Сократить плечо

Увеличение количество туркомпаний, работающих на местном рынке, отметили и на Сахалине. По мнению замминистра по туризму островного региона Натальи Пахолковой, это говорит о том, что есть потенциал и нужно больше внимания уделять собственным жителям.

- С июня 2020-го по конец февраля 2021 года в Сахалинской области был самый строгий режим для туристов. На острова можно было попасть, только имея справку и пропуск от туроператора. И на Сахалин за этот период въехало минимальное количество организованных туристов. Для понимания: в выходной день на горнолыжном комплексе "Горный воздух" единовременно может находиться до 5000 человек. Так вот, за весь названный мной период остров посетили всего порядка 5500 туристов. Но как только отменили пропуска и справки, у нас отмечается 100-процентная загрузка в гостиницах, номера практически невозможно выкупить до конца марта. Есть запросы и от операторов, - приводит она примеры.

Сегодня, считает Наталья Пахолкова, всем регионам Дальнего Востока надо сосредоточиться на тарифной политике межрегиональных перелетов. Пока не будет хороших тарифов на направлениях, связывающих Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, говорить о развитии межрегионального продукта невозможно.

- Каким образом сейчас я добиралась на Камчатку? Летела через Хабаровск, но есть вариант через Владивосток. Прямого рейса между Южно-Сахалинском и Петропавловском-Камчатским, который был до нового года, использовался нашими туристами самостоятельно и на который были виды у туроператоров, сейчас нет, - делится она. - Что с того, что на Сахалине идет реклама под слоганом "Камчатка - твое невероятное приключение"? Стоимость билетов - 28 тысяч руб­лей туда и обратно. При том, что цена полета в Москву - от 22 тысяч. Если билеты будут по 12 тысяч, люди поедут на Камчатку на выходные, как это делали раньше. Именно за такую сумму можно было улететь из Владивостока на Хоккайдо - в Мекку японского горнолыжного туризма. При подобной ценовой политике о какой конкурентоспособности продукта зимнего дальневосточного турпродукта можно было говорить? - считает Пахолкова.