Обновление в России транспортной инфраструктуры (парка машин, трамвайных путей, остановочных пунктов) хотят доверить частным инвесторам на основе концессии. Законопроект, который разработал минтранс, проходит согласование в ведомствах. Между тем в модернизацию схемы пассажирского городского транспорта предприниматели включены давно. Как это происходит на Дальнем Востоке, выясняли корреспонденты "РГ".

Когда во Владивостоке говорят об общественном транспорте, прежде всего имеют в виду автобусы. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Требуются конкуренты

В конце января в Якутске произошло знаковое ДТП: столкнулись два пассажирских автобуса. Оба - с одного маршрута. Такое происшествие в принципе было бы невозможно при соблюдении поминутно расписанных графиков. Но на некоторых линиях интервалы движения существуют только на бумаге. Водители устраивают гонки, порой к остановке почти одновременно подъезжают два автобуса, а потом очередную машину приходится ждать в два раза дольше, чем положено. Вот и в этом случае водитель одного из автобусов попытался на скользкой дороге обогнать "конкурента", чтобы забрать больше пассажиров.

В самые холода, когда стоять на остановке особенно некомфортно, исполнение графиков падало до 60-70 процентов. Нередко водители игнорируют вечерние рейсы, и пассажирам, понадеявшимся на последний автобус, приходится ловить такси. По сути, это уже не график, а анархия. Муниципальные власти регулярно грозят пользователям маршрутов "принятием решений", но дальше этого дело пока не идет. Предприниматели, объединенные в некоммерческую организацию "Союз авто", отговариваются тем, что машины выходят из строя, а хорошо подготовленных водителей не хватает.

Надежды на улучшение ситуации в Якутске связывают с выходом на внутригородские линии муниципального предприятия ЯПАК, автобусы которого пока работают только на пригородных направлениях. Руководитель организации Валерий Домотов заявил, что до 2022 года предполагается освоить пять городских маршрутов.

- Для этого нам необходимо приобрести 109 единиц техники на 884 миллиона рублей, - отметил он.

По его словам, некоторые линии сулят компании убытки, но осваивать их необходимо для создания конкурентной среды.

- Качество предоставляемых услуг по перевозке пассажиров индивидуальными предпринимателями сегодня находится на низком уровне, - подчеркнул Домотов.

В условиях конкуренции они вынуждены будут подтянуться.

Многие маршруты в Якутске не менялись в течение 20 лет, хотя город за это время существенно разросся. Как сообщил врио мэра Евгений Григорьев, проектная организация подготовила документы по изменению схемы движения. Глава города предложил занятым в сфере пассажирских перевозок предпринимателям принять участие в разработке программы обновления и, не дожидаясь ее утверждения, закупать дополнительные автобусы. Потому что существующего парка уже не хватает для того, чтобы обслуживать жителей окраин.

- Очень мало автобусов заезжает на отдаленные территории города. Водители ссылаются на небольшой пассажиропоток. Пора менять такой подход, - считает Евгений Григорьев.

Сто машин на линии

Во Владивостоке существуют два троллейбусных маршрута, один трамвайный и 87 автобусных. А еще есть единственный в ДФО фуникулер, и настоящей инновацией стало внедрение в 2020 году электробусного маршрута. Но, когда здесь говорят об общественном транспорте, прежде всего имеют в виду именно автобусы. Они находятся в ведении девяти предприятий, из которых одно - муниципальное и восемь - коммерческих.

Все компании осуществляют деятельность на основе заключенных в прошлом году муниципальных контрактов. Помимо своей выручки предприятия ежемесячно получают дотации из городского бюджета.

Ежедневно на маршруты Владивостока выходит 450-600 автобусов, такая цифра фигурирует на сайте мэрии. И она пугает, похоже, даже самих чиновников. Один из них как-то поведал, что система ГЛОНАСС показала наличие сотни машин на участке от мыса Шкота до Океанского проспекта, то есть на протяжении шести - семи километров. Гоняют они наперегонки, дабы перехватить клиентов у конкурента.

На некоторых линиях интервалы движения существуют только на бумаге, водители устраивают гонки и порой к остановке одновременно подъезжают два автобуса одного маршрута

Мэрия не раз пыталась оптимизировать транспортную систему. Последнее изучение пассажиропотока провела в 2019 году за 6,7 миллиона рублей фирма из Санкт-Петербурга. Но результаты его засекретили. Видимо потому, что новая транспортная схема, предложенная на основе этой работы, была остро и критично воспринята горожанами. Чиновникам пришлось дать задний ход.

Хотя думать, как решить проблему, они не перестали. В нынешнем феврале в администрации Владивостока приняли программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2036 года.

- Владивосток сейчас испытывает стандартные сложности, с которыми сталкивались практически все города мира, где увеличивался поток машин, - заметила представитель компании-разработчика Любава Танеева, определив основную задачу программы как удовлетворение транспортных запросов автомобилистов.

С какими-то проблемами удалось справиться. Например, раньше пассажиры жаловались на отсутствие автобусов после 20 часов: частным компаниям невыгодно работать вечером, когда мало клиентов. Мэрия долго "воспитывала" автобусников, проводила рейды - и вот уже пару лет таких жалоб не слышно.

Кстати, с 2020 года в Приморском крае водителями больше не могут работать иностранцы, получившие патент. Похоже, что мигранты - преимущественно из стран СНГ - теперь быстро обзаводятся российскими паспортами и получают право устраиваться на работу в автокомпании.

Обещают качество

В Южно-Сахалинске у горожан в приоритете муниципальный транспорт. Опрос, проведенный недавно на одном из местных порталов, показал, что жители выступают против качества работы частников: автобусы у них неудобные и старые, а водители грубые.

Муниципальные перевозки, конечно, тоже не обходятся без нареканий. По словам горожан, утром общественный транспорт переполнен, в часы пик автобусы стоят в пробках, а места для выделенных полос попросту нет. Но в ближайшие годы, по заверению властей, система претерпит серьезные изменения. Нововведения требуют больших вложений, которые не потянет городской бюджет.

- Одним из источников финансирования выступит ВЭБ.РФ. Кроме того, сотрудники гос­корпорации оказывают поддержку в разработке проектов. Сейчас мы готовим дорожную карту, - рассказал "РГ" вице-мэр Виталий Данилов.

В планах - строительство современной автобусной базы на окраине города. А вот парк из 230 единиц техники нужно обновлять уже сейчас. По улицам Южно-Сахалинска ездят новенькие (на первый взгляд) автобусы, но, как объяснил чиновник, их семилетний срок эксплуатации заканчивается через два года. Техника начинает выходить из строя.

А закупать новый транспорт будут только экологический - на газе и с электроприводом.

Кстати, в январе этого года делегация мэрии Южно-Сахалинска посетила Тверь и Белгород, где по-новому организовали работу общественного транспорта при поддержке ВЭБ.РФ. Так, в Белгороде островных чиновников заинтересовал опыт создания единого транспортного предприятия.

Побывавший недавно в Южно-Сахалинске московский транспортный урбанист Алексей Радченко дал хорошую оценку пассажирским перевозкам в островной столице и поддержал планы муниципалитета по реформированию этой сферы. Ему понравились достаточно новые автобусы (это те, которые мэрия собралась списывать), удобный график (работают в среднем до 22.30) и остановки с расписанием и навигацией. Среди проблем он обозначил плотную маршрутную сеть с множеством дублирующих маршрутов и отсутствие выделенных полос для движения общественного транспорта.