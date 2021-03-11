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11.03.2021 03:55
Рубрика: Экономика

Министр транспорта России объявил о создании единой авиакомпании в ДФО

Текст: Наталья Широкова

Правительство Сахалинской области приобрело у ПАО "Аэрофлот" 51 процент акций авиакомпании "Аврора" за один рубль. Таким образом, официально создана единая авиакомпания Дальнего Востока. Об этом заявил на совещании президента с членами правительства министр транспорта России Виталий Савельев.

Фото: iStock
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- Сейчас Минтрансом России и Минвостокразвития совместно с субъектами ДФО определена маршрутная сеть - это 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 - местных, - доложил Савельев.

Он отметил, что авиационная компания "получается интересной, довольно серьезной". Всего парк воздушных судов будет насчитывать 131 единицу, из них 91 - это самолеты и 40 - вертолеты.

Глава Минтранса также заявил, что до 2024 года будет поставлено 45 единиц воздушных судов отечественного производства. Подписан соответствующий предварительный график с заводом.

Новую авиакомпанию планируют поддержать первое время с помощью субсидии, пока наполняемость рейсов будет не выше 20 процентов.

Напомним, единая дальневосточная авиакомпания создается по поручению президента с целью повысить транспортную доступность отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока.

Предприятие будет работать на базе сахалинской "Авроры" с участием всех региональных перевозчиков. Объединение авиапредприятий под единым брендом позволит создать общую маршрутную сеть, охватывающую сотни населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров.

По расчетам, ежегодно новая авиакомпания сможет оказывать услуги двум миллионам дальневосточников.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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