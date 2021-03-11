В Якутске школьница вымогала деньги за удаление оскорблений в соцсети

В Якутске возбуждены уголовные дела о вымогательстве в отношении 16-летней ученицы одной из школ города.

В начале года в полицию обратились родители трех школьников в возрасте от 11 до 17 лет с жалобами на администратора сообщества в одной из социальных сетей. Они сообщили, что администратор разместил оскорбительные посты с фотографиями их детей на обозрение шести тысяч подписчиков.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность администратора - это оказалась 16-летняя школьница. В ходе проверки полицейские пришли к выводу, что изложенная в постах под фотографиями детей информация является недостоверной, оскорбляющей их честь и достоинство, а также может повлечь за собой другие негативные последствия. Размещенные под оскорбительными постами комментарии подписчиков сообщества имели признаки травли.

А далее выяснилось, что администратор за удаление со страницы оскорбительных постов вымогала у подростков и их родителей деньги в размере до 500 рублей. Это стало основанием для возбуждения трех уголовных дел.

Как сообщила пресс-служба МВД по Якутии, подготавливаются материалы для направления в Роскомнадзор о необходимости блокирования этого сообщества в социальной сети.